Petrol Diesel Price Today 17 June: सफर होगा सस्ता या महंगा? पेट्रोल-डीजल के आज के दाम जानकर करें तैयारी

Petrol Diesel Price Today 16 June: ईरान से जुड़े मौजूदा टकराव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. मंगलवार को सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर ‘विंडफॉल गेन्स टैक्स’ (अचानक हुए मुनाफे पर लगने वाला टैक्स) बढ़ा दिया जबकि मंगलवार से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया.

17 जून को नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर थी, जबकि कोलकाता में यह ₹113.47 प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹111.21 प्रति लीटर है. चेन्नई में कीमत ₹108.01 प्रति लीटर दर्ज की गई. NCR शहरों में, पेट्रोल की कीमत गुड़गांव में ₹103.17 और नोएडा में ₹102.06 है.