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Petrol Diesel Price Today 17 June: सफर होगा सस्ता या महंगा? पेट्रोल-डीजल के आज के दाम जानकर करें तैयारी

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 17, 2026 8:38:54 AM IST

आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें
आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें


Petrol Diesel Price Today 16 June: ईरान से जुड़े मौजूदा टकराव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. मंगलवार को सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर ‘विंडफॉल गेन्स टैक्स’ (अचानक हुए मुनाफे पर लगने वाला टैक्स) बढ़ा दिया जबकि मंगलवार से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया.
 
17 जून को नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर थी, जबकि कोलकाता में यह ₹113.47 प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹111.21 प्रति लीटर है. चेन्नई में कीमत ₹108.01 प्रति लीटर दर्ज की गई. NCR शहरों में, पेट्रोल की कीमत गुड़गांव में ₹103.17 और नोएडा में ₹102.06 है.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.87 रुपये 99.66 रुपये
अहमदाबाद 101.96 रुपये 98.05 रुपये
बैंगलोर
 110.89 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 113.15 रुपये 98.17 रुपये
बिहार
 114.24 रुपये 100.20 रुपये
पुणे
 111.49 रुपये 98.15 रुपये
जयपुर
 113.15 रुपये 98.17 रुपये
पटना
 114.24 रुपये 100.20 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 102.06 रुपये 98.19 रुपये
नासिक
 111.53 रुपये 98.21 रुपये

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Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate Updatehome-hero-pos-3OMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
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