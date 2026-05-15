Petrol Diesel Price Today 16 May: पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई टेंशन! आज का भाव जानना है बेहद जरूरी

Petrol Diesel Rate Today: कल शुक्रवार को पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच खुदरा ईंधन दरों में यह बदलाव लागू किया. इस बढ़ोतरी के बाद, नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹94.77 से बढ़कर ₹97.77 प्रति लीटर हो गई और डीजल की कीमत ₹87.67 से बढ़कर ₹90.67 प्रति लीटर हो गई. इन घटनाक्रमों ने उपभोक्ताओं और व्यवसायों, दोनों के लिए महंगाई से जुड़ी चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

इस स्थिति पर लोगों का ध्यान तब और बढ़ गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया सार्वजनिक बयानों में नागरिकों से ईंधन बचाने, अनावश्यक खपत कम करने और बर्बादी से बचने की अपील की. ​​प्रधानमंत्री ने लोगों को खाने के तेल की खपत कम करने और गैर-जरूरी सोने की खरीदारी टालने की भी सलाह दी. इन टिप्पणियों ने इस अटकल को हवा दी है कि यदि संकट और गहराता है तो सरकार मांग को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय लागू कर सकती है.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें