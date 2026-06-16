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Petrol Diesel Price Today 16 June: महंगाई का नया झटका या राहत? पेट्रोल-डीजल के आज के ताजा भाव जानकर करें सफर की प्लानिंग

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 16, 2026 8:46:04 AM IST

आज पेट्रोल डीजल के दाम
आज पेट्रोल डीजल के दाम


Petrol Diesel Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते और रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के फिर से खुलने के बाद भले ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, लेकिन भारत में घरेलू ईंधन की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं. जैसे-जैसे बाजार संघर्ष के कारण सप्लाई में आई रुकावटों से धीरे-धीरे उबर रहा है, सरकारी तेल कंपनियां हाल के ऑपरेशनल नुकसान की भरपाई के लिए रिटेल कीमतों को बनाए हुए हैं. नतीजतन आज सुबह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

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शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.87 रुपये 99.66 रुपये
अहमदाबाद 101.96 रुपये 98.05 रुपये
बैंगलोर
 110.89 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 113.15 रुपये 98.17 रुपये
बिहार
 114.24 रुपये 100.20 रुपये
पुणे
 111.49 रुपये 98.15 रुपये
जयपुर
 113.15 रुपये 98.17 रुपये
पटना
 114.24 रुपये 100.20 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 102.06 रुपये 98.19 रुपये
नासिक
 111.53 रुपये 98.21 रुपये

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