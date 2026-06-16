Petrol Diesel Price Today 16 June: महंगाई का नया झटका या राहत? पेट्रोल-डीजल के आज के ताजा भाव जानकर करें सफर की प्लानिंग

Petrol Diesel Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते और रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के फिर से खुलने के बाद भले ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, लेकिन भारत में घरेलू ईंधन की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं. जैसे-जैसे बाजार संघर्ष के कारण सप्लाई में आई रुकावटों से धीरे-धीरे उबर रहा है, सरकारी तेल कंपनियां हाल के ऑपरेशनल नुकसान की भरपाई के लिए रिटेल कीमतों को बनाए हुए हैं. नतीजतन आज सुबह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें