Petrol Diesel Price Today 15 May: पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब होगी ढीली

Petrol Diesel Rate Today: भारत में तेल कंपनियां रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी करती हैं. आज 15 मई 2026 जारी की गई कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे आम जनता को राहत मिली है. जहां एक ओर वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, वहीं फिलहाल इन उतार-चढ़ावों का भारत के भीतर ईंधन की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है. इस बीच, PM मोदी ने जनता से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने और इन ईंधनों का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है. इस अपील के बाद, ऐसी व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं कि निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

भारत में ईंधन की कीमतें रोजाना अपडेट की जाती हैं और ये बदलाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की दरें, रुपया-डॉलर विनिमय दर, कर और डीलर मार्जिन. आइए आज की ताजा ईंधन कीमतों पर एक नजर डालते हैं.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें