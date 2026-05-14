Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today 15 May: पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब होगी ढीली

Petrol Diesel Price Today 15 May: पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब होगी ढीली

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 15, 2026 6:01:28 AM IST

आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें
आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें


Petrol Diesel Rate Today: भारत में तेल कंपनियां रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी करती हैं. आज 15 मई 2026 जारी की गई कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे आम जनता को राहत मिली है. जहां एक ओर वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, वहीं फिलहाल इन उतार-चढ़ावों का भारत के भीतर ईंधन की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है. इस बीच, PM मोदी ने जनता से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने और इन ईंधनों का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है. इस अपील के बाद, ऐसी व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं कि निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

भारत में ईंधन की कीमतें रोजाना अपडेट की जाती हैं और ये बदलाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की दरें, रुपया-डॉलर विनिमय दर, कर और डीलर मार्जिन. आइए आज की ताजा ईंधन कीमतों पर एक नजर डालते हैं.

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जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 94.77 रुपये
 87.67 रुपये
मुंबई  103.54 रुपये 90.03 रुपये
कोलकाता 105.45 रुपये 92.02 रुपये
चेन्नई 100.80 रुपये 92.39 रुपये
अहमदाबाद 94.29 रुपये 89.95 रुपये
बैंगलोर
 102.96 रुपये 90.99 रुपये
हैदराबाद
 105.03 रुपये 95.70 रुपये
राजस्थान
 105.03 रुपये 90.49 रुपये
बिहार
 105.54 रुपये 91.78 रुपये
पुणे
 103.87 रुपये 90.40 रुपये
जयपुर
 105.03 रुपये 90.49 रुपये
पटना
 105.54 रुपये 91.78 रुपये
इंदौर
 106.55 रुपये 91.94 रुपये
सूरत
 94.34 रुपये 90.03 रुपये
नासिक
 104.22 रुपये 90.75 रुपये

Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
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