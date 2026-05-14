Petrol Diesel Price Today 14 May: पेट्रोल-डीजल ने फिर दिया झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी असर

Petrol Diesel Rate Today: आज भले ही सरकार ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत दिया था लेकिन आज को भारत के ज्यादातर बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की दरें अपरिवर्तित रहीं. इस बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक कच्चे तेल के बाजार मजबूत बने रहे. नई दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों में ईंधन की दरों में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया, जबकि कुछ अन्य शहरों में मामूली फेरबदल दर्ज किए गए.
घरेलू ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं. शुक्रवार को अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच फिर से झड़पें होने के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी से उछाल आया यह $103 प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गया जिससे ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|दिल्ली
|94.77 रुपये
|87.67 रुपये
|मुंबई
|103.54 रुपये
|90.03 रुपये
|कोलकाता
|105.41 रुपये
|92.02 रुपये
|चेन्नई
|100.84 रुपये
|92.39 रुपये
|अहमदाबाद
|94.49 रुपये
|90.16 रुपये
|बैंगलोर
|102.92 रुपये
|90.99 रुपये
|हैदराबाद
|107.50 रुपये
|95.70 रुपये
|राजस्थान
|105.03 रुपये
|90.49 रुपये
|बिहार
|105.23 रुपये
|91.49 रुपये
|पुणे
|107.46 रुपये
|95.70 रुपये
|जयपुर
|105.03 रुपये
|90.49 रुपये
|पटना
|105.23 रुपये
|91.49 रुपये
|इंदौर
|106.55 रुपये
|91.94 रुपये
|सूरत
|94.90 रुपये
|90.59 रुपये
|नासिक
|104.15 रुपये
|90.68 रुपये