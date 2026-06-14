Petrol Diesel Price Today 14 June: पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने बढ़ाई टेंशन! आज का ताजा भाव जरूर चेक करें

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Petrol Diesel Price Today 14 June: 25 मई को हुई बढ़ोतरी के बाद 14 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें ज्यादातर स्थिर रहीं. पश्चिम एशिया में तनाव और अहम शिपिंग रूट में रुकावटों की वजह से ग्लोबल क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है. 25 मई को हुई बढ़ोतरी के बाद से पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, क्योंकि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) कई महीनों से जमा हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं.
तब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादातर स्थिर रही हैं. दिल्ली में 25 मई को बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत ₹100 के पार चली गई, जबकि डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर है. मुंबई में कीमतें ज्यादा हैं, जहां पेट्रोल ₹110 के पार चला गया है और डीजल लगभग ₹97.83 प्रति लीटर बिक रहा है.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|दिल्ली
|102.12 रुपये
|95.20 रुपये
|मुंबई
|111.18 रुपये
|97.83 रुपये
|कोलकाता
|113.47 रुपये
|99.82 रुपये
|चेन्नई
|107.87 रुपये
|99.66 रुपये
|अहमदाबाद
|101.96 रुपये
|98.05 रुपये
|बैंगलोर
|110.89 रुपये
|98.80 रुपये
|हैदराबाद
|115.69 रुपये
|103.82 रुपये
|राजस्थान
|113.15 रुपये
|98.17 रुपये
|बिहार
|114.24 रुपये
|100.20 रुपये
|पुणे
|111.49 रुपये
|98.15 रुपये
|जयपुर
|113.15 रुपये
|98.17 रुपये
|पटना
|114.24 रुपये
|100.20 रुपये
|इंदौर
|114.58 रुपये
|99.70 रुपये
|सूरत
|102.06 रुपये
|98.19 रुपये
|नासिक
|111.53 रुपये
|98.21 रुपये