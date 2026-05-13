Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today 13 May: पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई धड़कनें! आज का रेट नहीं देखा तो खर्चा बिगड़ना तय

Petrol Diesel Price Today 13 May: पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई धड़कनें! आज का रेट नहीं देखा तो खर्चा बिगड़ना तय

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 13, 2026 6:24:49 AM IST

Petrol Diesel Price Today 13 May: पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई धड़कनें! आज का रेट नहीं देखा तो खर्चा बिगड़ना तय


Petrol Diesel Rate Today: आज भले ही सरकार ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत दिया था लेकिन आज को भारत के ज्यादातर बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की दरें अपरिवर्तित रहीं. इस बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक कच्चे तेल के बाजार मजबूत बने रहे. नई दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों में ईंधन की दरों में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया, जबकि कुछ अन्य शहरों में मामूली फेरबदल दर्ज किए गए. 

घरेलू ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं. शुक्रवार को अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच फिर से झड़पें होने के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी से उछाल आया यह $103 प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गया जिससे ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं.

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जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 94.77 रुपये
 87.67 रुपये
मुंबई  103.54 रुपये 90.03 रुपये
कोलकाता 105.45 रुपये 92.02 रुपये
चेन्नई 100.85 रुपये 92.40 रुपये
अहमदाबाद 94.68 रुपये 90.35 रुपये
बैंगलोर
 102.92 रुपये 90.99 रुपये
हैदराबाद
 107.46 रुपये 95.70 रुपये
राजस्थान
 104.36 रुपये 89.88 रुपये
बिहार
 105.60 रुपये 91.84 रुपये
पुणे
 107.46 रुपये 95.70 रुपये
जयपुर
 104.36 रुपये 89.88 रुपये
पटना
 105.23 रुपये 91.84 रुपये
इंदौर
 106.81 रुपये 92.18 रुपये
सूरत
 94.56 रुपये 90.25 रुपये
नासिक
 104.76 रुपये 91.27 रुपये

Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
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