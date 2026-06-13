Petrol Diesel Price Today 13 June: तेल की कीमतों ने बढ़ाई हलचल! घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव

Petrol Diesel Price Today 13 June: ईरान के साथ जारी गतिरोध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. शुक्रवार को सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए रिटेल आउटलेट्स के जरिए डीजल की बिक्री पर अस्थायी पाबंदियां लगाईं. यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) ग्लोबल स्तर पर ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से ग्राहकों को बचाने के लिए रोजाना लगभग ₹500 करोड़ का नुकसान उठा रही हैं.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि ‘मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल (रिटेल आउटलेट के जरिए सप्लाई का अस्थायी नियमन) आदेश 2026’ के तहत अस्थायी उपाय लागू किए गए हैं जो शुरू में 90 दिनों तक लागू रहेंगे.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें