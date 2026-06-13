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Petrol Diesel Price Today 13 June: तेल की कीमतों ने बढ़ाई हलचल! घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 13, 2026 8:30:47 AM IST

पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव


Petrol Diesel Price Today 13 June: ईरान के साथ जारी गतिरोध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. शुक्रवार को सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए रिटेल आउटलेट्स के जरिए डीजल की बिक्री पर अस्थायी पाबंदियां लगाईं. यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) ग्लोबल स्तर पर ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से ग्राहकों को बचाने के लिए रोजाना लगभग ₹500 करोड़ का नुकसान उठा रही हैं.
 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि ‘मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल (रिटेल आउटलेट के जरिए सप्लाई का अस्थायी नियमन) आदेश 2026’ के तहत अस्थायी उपाय लागू किए गए हैं जो शुरू में 90 दिनों तक लागू रहेंगे.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.87 रुपये 99.66 रुपये
अहमदाबाद 101.96 रुपये 98.05 रुपये
बैंगलोर
 110.89 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 113.15 रुपये 98.17 रुपये
बिहार
 114.24 रुपये 100.20 रुपये
पुणे
 111.49 रुपये 98.15 रुपये
जयपुर
 113.15 रुपये 98.17 रुपये
पटना
 114.24 रुपये 100.20 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 102.06 रुपये 98.19 रुपये
नासिक
 111.53 रुपये 98.21 रुपये

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Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate Updatehome-hero-pos-4OMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
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