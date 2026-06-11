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Petrol Diesel Price Today 11 June: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हलचल, सफर पर निकलने से पहले चेक करें नया रेट

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 11, 2026 8:28:48 AM IST

आज पेट्रोल डीजल के दाम
आज पेट्रोल डीजल के दाम


Petrol Diesel Price Today: ईरान के साथ जारी गतिरोध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. इससे पहले बुधवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में आने वाली किसी भी अस्थिरता से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.
 
न्यूज़ एजेंसी IANS से ​​बात करते हुए मंत्री ने कहा, “हमारी लगातार यही कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि हम हालात को वैसे ही संभालें जैसे हमने पिछले 100 दिनों में किया है. हम अगले 30 या 60 दिनों में भी हालात को इसी तरह संभालने की कोशिश करेंगे. हालांकि अगर अंतरराष्ट्रीय हालात बदलते हैं और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो इस मामले पर फिर से विचार करना होगा.”

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.88 रुपये 99.65 रुपये
अहमदाबाद 101.96 रुपये 98.05 रुपये
बैंगलोर
 110.93 रुपये 98.81 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 113.15 रुपये 98.17 रुपये
बिहार
 114.24 रुपये 100.20 रुपये
पुणे
 111.49 रुपये 98.15 रुपये
जयपुर
 113.15 रुपये 98.17 रुपये
पटना
 114.58 रुपये 100.20 रुपये
इंदौर
 114.84 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 102.06 रुपये 98.19 रुपये
नासिक
 111.53 रुपये 98.21 रुपये

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