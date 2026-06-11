Petrol Diesel Price Today 11 June: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हलचल, सफर पर निकलने से पहले चेक करें नया रेट

Petrol Diesel Price Today: ईरान के साथ जारी गतिरोध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. इससे पहले बुधवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में आने वाली किसी भी अस्थिरता से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

न्यूज़ एजेंसी IANS से ​​बात करते हुए मंत्री ने कहा, “हमारी लगातार यही कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि हम हालात को वैसे ही संभालें जैसे हमने पिछले 100 दिनों में किया है. हम अगले 30 या 60 दिनों में भी हालात को इसी तरह संभालने की कोशिश करेंगे. हालांकि अगर अंतरराष्ट्रीय हालात बदलते हैं और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो इस मामले पर फिर से विचार करना होगा.”