Petrol Diesel Price Today 10 June: पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ा बदलाव! घर से निकलने से पहले जान लें आज का नया रेट

Petrol Diesel Price Today 10 June: ईरान के साथ जारी गतिरोध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. सरकार ने सप्लाई और डिमांड दोनों से जुड़े कई सुधार लागू किए हैं. इनमें रिफाइनरी प्रोडक्शन बढ़ाना, शहरी इलाकों में बुकिंग साइकल को 21–25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन तक बढ़ाना, और सप्लाई के लिए कुछ खास सेक्टर को प्राथमिकता देना शामिल है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर गड़बड़ियों को रोकने के लिए, कंज्यूमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाने वाले ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) के जरिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन का दायरा बढ़ाया गया है ताकि लगभग 96% डिलीवरी को इसमें शामिल किया जा सके.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें