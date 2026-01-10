Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज बड़ा झटका या राहत? जानें आपके शहर के लेटेस्ट रेट्स

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज बड़ा झटका या राहत? जानें आपके शहर के लेटेस्ट रेट्स

सुबह 6 बजे राष्ट्रीय तेल कंपनियां (OMC) ताजा कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें विदेशी बाजार में तेल की कीमतों और रुपये के मुकाबले डॉलर की इन दरों का फैसला रुपए की कीमत पर होता है.

By: Anshika thakur | Published: January 10, 2026 6:07:00 AM IST

Petrol Diesel Price Today
Petrol Diesel Price Today


Petrol Diesel Rate Today: दिन की शुरुआत धूप और पेट्रोल-डीजल की नए रेट से होती है जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. सुबह 6 बजे राष्ट्रीय तेल कंपनियां (OMC) ताजा कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें विदेशी बाजार में तेल की कीमतों और रुपये के मुकाबले डॉलर की इन दरों का फैसला रुपए की कीमत पर होता है. ये बदलाव हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किए जाते हैं. इसलिए कीमतों की जांच करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि एक समझदारी भरा फैसला भी है. आइए आज 10 जनवरी 2026 के ताजा दाम देखते हैं.

You Might Be Interested In

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल के ताजा रेट

दिल्ली में

You Might Be Interested In

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.77 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.67 रुपये है.

मुंबई में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 103.54 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.03 रुपये है.

कोलकाता में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.41 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.02 रुपये है.

चेन्नई में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 100.85 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.40 रुपये है.

अहमदाबाद में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.49 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.17 रुपये है.

बैंगलोर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 102.92 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.99 रुपये है.

हैदराबाद में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 107.46 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 95.70 रुपये है.

जयपुर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.72 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.21 रुपये है.

लखनऊ में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.68 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.80 रुपये है.

पुणे में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.59 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.10 रुपये है.

इंदौर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 106.45 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.85 रुपये है.

पटना में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.23 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.49 रुपये है.

सूरत में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.42 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.11 रुपये है.

नासिक में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.57 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.09 रुपये है.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज बड़ा झटका या राहत? जानें आपके शहर के लेटेस्ट रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज बड़ा झटका या राहत? जानें आपके शहर के लेटेस्ट रेट्स
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज बड़ा झटका या राहत? जानें आपके शहर के लेटेस्ट रेट्स
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज बड़ा झटका या राहत? जानें आपके शहर के लेटेस्ट रेट्स
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज बड़ा झटका या राहत? जानें आपके शहर के लेटेस्ट रेट्स