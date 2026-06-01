Petrol Diesel Price Today 1 June: पेट्रोल-डीजल के नए रेट ने बढ़ाई हलचल! सफर से पहले जरूर चेक करें आज का भाव

Petrol Diesel Price Today 30 June: सोमवार को कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 1 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव और साथ ही होर्मुज़ जलडमरूमध्य का बंद होना वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर करता जा रहा है और कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचा बनाए हुए है. 25 मई को लागू की गई बढ़ोतरी, दो हफ़्तों के अंदर चौथी बढ़ोतरी थी.

कीमतों में बदलाव के इस ताजा दौर में पेट्रोल की कीमतें ₹2.61 प्रति लीटर बढ़ गई हैं जबकि डीजल की कीमतों में ₹2.71 की बढ़ोतरी हुई है. तेल विपणन कंपनियां पिछले कई महीनों में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गई हैं.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें