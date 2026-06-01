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Petrol Diesel Price Today 1 June: पेट्रोल-डीजल के नए रेट ने बढ़ाई हलचल! सफर से पहले जरूर चेक करें आज का भाव

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 1, 2026 8:36:12 AM IST

आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें
आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें


Petrol Diesel Price Today 30 June: सोमवार को कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 1 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव और साथ ही होर्मुज़ जलडमरूमध्य का बंद होना वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर करता जा रहा है और कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचा बनाए हुए है. 25 मई को लागू की गई बढ़ोतरी, दो हफ़्तों के अंदर चौथी बढ़ोतरी थी.
 
कीमतों में बदलाव के इस ताजा दौर में पेट्रोल की कीमतें ₹2.61 प्रति लीटर बढ़ गई हैं जबकि डीजल की कीमतों में ₹2.71 की बढ़ोतरी हुई है. तेल विपणन कंपनियां पिछले कई महीनों में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गई हैं.
 

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.84 रुपये 99.65 रुपये
अहमदाबाद 101.83 रुपये 97.92 रुपये
बैंगलोर
 110.53 रुपये 98.47 रुपये
हैदराबाद
 115.73 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.30 रुपये 97.45 रुपये
बिहार
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
पुणे
 111.71 रुपये 98.37 रुपये
जयपुर
 112.30 रुपये 97.45 रुपये
पटना
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 102.01 रुपये 98.14 रुपये
नासिक
 112.02 रुपये 98.66 रुपये

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