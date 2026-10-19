Petrol Diesel Price Today: बढ़े या फिर घटे, 19 अक्टूबर के पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें अपने शहर का भाव

Petrol Diesel Price Today: भारत की नामी तेल विपणन कंपनियों ने सप्ताह के पहले दिन सोमवार (19 अक्टूबर, 2026) को पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतों को लेकर एलान कर दिया है. कंपनियों ने सुबह 6 बजे जारी आंकड़ों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं किया है. फिलहाल दिल्ली में एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल 102.12 रुपये मिल रहा है, जबकि डीजल 95.20 प्रति लीटर पर स्थिर है. सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 88.66 रुपये लीटर है, जबकि यहां 1 लीटर डीजल की कीमत 84.56 रुपये है. देश की राजधानी दिल्ली की तुलना में करीब 18 रुपये सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में मिल रहा है. वहीं, सबसे महंगे पेट्रोल की बात करें तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है, जबकि चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है.

पेट्रोल की ताजा कीमत

शहर कीमत/रुपये

दिल्ली 102.12 मुंबई 111.21 कोलकाता 113.51 लखनऊ 101.86 पुणे 111.9 नोएडा 101.96 बेंगलुर 111.68 रुपये जयपुर 113.19 हैदराबाद 116.15 चेन्नई 107.76 गुरुग्राम 102.97

डीजल के दाम रुपये

अहमदाबाद 98.27

बेंगलुर 99.56

चेन्नई 99.55

गुरुग्राम 95.64

हैदराबाद 104.23

जयपुर 98.25

कोलकाता 99.82

लखनऊ 95.36

मुंबई 97.83

नई दिल्ली 95.2

नोएडा 95.44

पुणे 98.55

सीएनजी के दाम

नोएडा 95.59

गाजियाबाद 95.59

गौतम बुद्ध नगर 95.59

ग्रेटर नोएडा 95.59

मुजफ्फरनगर 95.47

मेरठ 95.47

शामली 95.47

हापुड़ 96.59

कानपुर

हमीरपुर

फतेहपुर 98.31

गुरुग्राम 92.01

रेवाड़ी 91.59

करनाल में 91.32

कैथल में 92.32

अजमेर 96.33

पाली 96.33

राजसमंद 96.33

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