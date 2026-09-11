Petrol Diesel Price Hike: क्रूड ऑयल का भाव 108 डॉलर के पार, पेट्रोल-डीजल पर पड़ेगा असर? फटाफट जानें आज के रेट

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं.

कच्चे तेल के बढ़ रहे दाम

ईंधन की कीमत तय करने में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारकों का असर पड़ता है. इसी के तहत 11 सितंबर की पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की गई हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल की कीमत 103.82 रुपये प्रति लीटर है. तेलंगाना के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स में अंतर के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम