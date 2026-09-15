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Petrol Diesel Price Today 15 Sep: पेट्रोल के दाम ₹100 के पार, इन शहरों में सबसे ज्यादा कीमत

Petrol Diesel Price Today 15 Sep: क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों के कारण पेट्रोल-डीजल पर भी संकट मंडरा रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

By: Heena Khan | Published: September 15, 2026 7:12:41 AM IST

कब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?
कब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?


Petrol Diesel Price Today 15 Sep: क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों के कारण पेट्रोल-डीजल पर भी संकट मंडरा रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं.

क्या बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम?

पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई कारणों पर निर्भर करती हैं. 15 सितंबर की ताजा कीमतों के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. तेलंगाना के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स में अंतर होने के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

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देखें आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.31 ₹97.97
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.78 ₹99.56
गाजियाबाद ₹101.76 ₹95.36
पटना ₹113.35 ₹99.36
नागपुर ₹111.90 ₹98.20
देहरादून ₹103.54 ₹95.93
आगरा ₹101.66 ₹95.02

Tags: fuel ratehome-hero-pos-3petrol diesel price today
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