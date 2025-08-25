Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: 25 अगस्त के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी, यहां जानें लेटेस्ट प्राइस

Petrol Diesel Price Today: 25 अगस्त के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी, यहां जानें लेटेस्ट प्राइस

Petrol Diesel Price Today: तेल मार्केटिंग कंपनियों ने आज यानी सोमवार (25 अगस्त, 2025) को पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतों को अपडेट कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 25, 2025 06:48:03 IST

Petrol Diesel Price Today: तेल मार्केटिंग कंपनियों ने आज यानी सोमवार (25 अगस्त, 2025) को पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतों को अपडेट कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कई महीनों से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार मार्च, 2024 में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ था, जब कीमतों में 2-2 रुपये की कटौती की गई थी। तब से लेकर अब तक कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कुछ दिनों तक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसका फायदा देश की आम जनता को नहीं मिला था।

बता दें कि, भारत में तेल मार्केटिंग कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतें अपडेट करती हैं, जो शहर के हिसाब से बदलती रहती हैं। आइये कुछ प्रमुख शहरों के पेट्रोल-डीजल की कीमतों को जानते हैं।

प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

  • शहर                                    पेट्रोल                              डीजल
  • नई दिल्ली                             94.72                             87.62
  • मुंबई                                  104.21                             92.15
  • कोलकाता                            103.94                            90.76
  • चेन्नई                                   100.75                            92.34
  • अहमदाबाद                          94.49                             90.17
  • बेंगलुरु                                102.92                            89.02
  • हैदराबाद                             107.46                            95.70
  • जयपुर                                104.72                            90.21
  • लखनऊ                              94.69                             87.80
  • पुणे                                     104.04                           90.57
  • चंडीगढ़                               94.30                             82.45
  • इंदौर                                  106.48                            91.88
  • पटना                                 105.58                            93.80
  • सूरत                                   95.00                             89.00
  • नासिक                                95.50                             89.50

घर बैठे ऐसे जानें कीमत

अगर आप वाहनों का इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को घर बैठे जानना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको बेहद आसान तरीका बताते हैं। इसके लिए आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर एसएमएस भेजना होगा। अगर आप इंडियन ऑयल के ग्राहक हैं तो आप RSP के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर एसएमएस भेज सकते हैं और अगर आप BPCL के ग्राहक हैं तो आप RSP लिखकर 9223112222 पर एसएमएस भेज सकते हैं।

