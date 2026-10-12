Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डीजल खरीदने के लिए कितनी ढीली करनी होगी जेब? जानें शहरवार कीमतें

Petrol Diesel Price Today: नए हफ्ते की शुरुआत में, भारत के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आने-जाने वालों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और बिज़नेस के लिए एक ज़रूरी बात बनी हुई हैं. सोमवार को फ्यूल की कीमतें देखने वाले गाड़ी चलाने वाले पेट्रोल पंप पर जाने से पहले अपने शहरों में लेटेस्ट रेट की तुलना कर सकते हैं. राज्य-स्तर के टैक्स, लोकल लेवी और दूसरे प्राइसिंग फैक्टर की वजह से फ्यूल की कीमतें एक शहर से दूसरे शहर में अलग-अलग होती हैं. इस वजह से, पेट्रोल और डीज़ल की कीमत पंप पर काफ़ी अलग-अलग हो सकती है, भले ही इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतें एक जैसी रहें.

ये रहे पेट्रोल-डीजल के दाम

शहरों में फ्यूल की कीमतें अलग-अलग क्यों होती हैं?

भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कई वजहों से तय होती हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, करेंसी एक्सचेंज रेट, सेंट्रल और स्टेट टैक्स, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च. स्टेट टैक्स और लोकल चार्ज में अंतर की वजह से शहरों के बीच ज़्यादातर अंतर होता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ रेगुलर तौर पर रिटेल फ्यूल की कीमतों का रिव्यू करती हैं, और रेट आमतौर पर हर सुबह अपडेट होते हैं. हालाँकि, कस्टमर जो आखिरी रकम देते हैं, वह फ्यूल स्टेशन की लोकेशन और लागू लोकल चार्ज पर निर्भर करती है.

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