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Today Petrol Diesel Price: क्या पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ने वाले हैं? क्रूड ऑयल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता; जानें आज का भाव

Today Petrol Diesel Price: पेट्रोलियम कंपनियों ने आज, यानी बुधवार को पेट्रोल और डीज़ल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. इन दिनों देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसमान छू रही हैं,

By: Heena Khan | Published: November 4, 2026 7:29:13 AM IST

today petrol diesel price
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Today Petrol Diesel Price: पेट्रोलियम कंपनियों ने आज, यानी बुधवार को पेट्रोल और डीज़ल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. इन दिनों देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके कारण आम आदमी की जेब पर सीधा असर देखने को मिल रहा है. दूसरी ओर, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. लेकिन भारतीय बाज़ार में इसका कोई असर नहीं देखा गया है.

कैसी हैं कच्चे तेल की कीमतें 

जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $104 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है. क्रूड की इन बढ़ती कीमतों का असर अभी तक भारतीय बाज़ार में नहीं देखा गया है. भारत में पेट्रोल और डीज़ल बेचने वाली पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. आज भी देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें वैसी ही हैं.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20.
कोलकाता: पेट्रोल ₹113.51 और डीजल ₹99.82.
मुंबई: पेट्रोल ₹111.21 और डीजल ₹97.83.
चेन्नई: पेट्रोल ₹107.77 और डीजल ₹99.55.
नोएडा: पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹97.56.

गुरुग्राम: पेट्रोल ₹102.97 और डीजल ₹95.64.
बेंगलुरु: पेट्रोल ₹111.68 और डीजल ₹99.56.
हैदराबाद: पेट्रोल ₹116.15 और डीजल ₹104.23.
जयपुर: पेट्रोल ₹113.19 और डीजल ₹98.25.
लखनऊ: पेट्रोल ₹101.89 और डीजल ₹95.36.
पटना: पेट्रोल ₹113.37 और डीजल ₹99.36.
चंडीगढ़: पेट्रोल ₹101.54 और डीजल ₹89.47.
भुवनेश्वर: पेट्रोल ₹108.97 और डीजल ₹100.68.
तिरुवनंतपुरम: पेट्रोल ₹115.49 और डीजल ₹104.40.

Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
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