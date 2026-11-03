Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपये के पार तो डीजल भी महंगा! दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के भाव जारी

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपये के पार तो डीजल भी महंगा! दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के भाव जारी

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं.

By: Heena Khan | Published: November 3, 2026 7:02:23 AM IST

आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट
आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट


Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर देश की तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बातों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, ट्रांसपोर्ट का खर्च और स्थानीय टैक्स शामिल हैं. इसी बीच तेल कंपनियों ने 3 नवंबर के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं.

क्या बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम  

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी ताजा कीमतों के मुताबिक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक लीटर पेट्रोल का भाव 115.69 रुपये है. वहीं, डीजल की कीमत 103.82 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम लगभग इसी स्तर पर हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

You Might Be Interested In

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर

पेट्रोल (₹/लीटर)

डीजल (₹/लीटर)

नई दिल्ली

102.12

95.20

मुंबई

111.21

97.83

कोलकाता

113.51

99.82

चेन्नई

107.76

99.55

बेंगलुरु

111.68

99.56

हैदराबाद

116.15

104.23

दिल्ली-NCR में GRAP-2 लागू, AQI 325 पहुंचते ही CAQM का बड़ा फैसला; जानें अब क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां?

Tags: fuel ratehome-hero-pos-2Petrol Diesel Price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपये के पार तो डीजल भी महंगा! दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के भाव जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपये के पार तो डीजल भी महंगा! दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के भाव जारी
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपये के पार तो डीजल भी महंगा! दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के भाव जारी
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपये के पार तो डीजल भी महंगा! दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के भाव जारी
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपये के पार तो डीजल भी महंगा! दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के भाव जारी
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपये के पार तो डीजल भी महंगा! दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के भाव जारी