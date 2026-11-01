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Petrol Diesel Price Today: LPG-CNG के दामों के बाद क्या बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के रेट? यहां जानें अपने शहर का हाल

Petrol Diesel Price Today: महीने के पहले दिन मंगाई का झटका लगना आम-आदमी की जेब पर सीधा असर डालता है. वहीं आज 1 नवंबर 2026 से LPG के दाम बढ़ गए हैं. वहीं अब हर किसी की नजरे आज के पेट्रोल-डीजल के दामों पर हैं.

By: Heena Khan | Published: November 1, 2026 7:49:21 AM IST

today petrol diesel price
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Petrol Diesel Price Today: महीने के पहले दिन मंगाई का झटका लगना आम-आदमी की जेब पर सीधा असर डालता है. वहीं आज 1 नवंबर 2026 से LPG के दाम बढ़ गए हैं. वहीं अब हर किसी की नजरे आज के पेट्रोल-डीजल के दामों पर हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें ककि आज भारत के शहरों में फ्यूल की कीमतें ज़्यादातर वैसी ही रहीं, कुछ लोकल बढ़ोतरी और कटौती के साथ. बेंगलुरु और नोएडा में पेट्रोल और डीज़ल सस्ता हुआ. हालांकि, भुवनेश्वर और पटना में दोनों फ्यूल महंगे हो गए. बेंगलुरु, मेरठ और सोनीपत समेत कई शहरों में CNG की कीमतें बढ़ीं.

जानें आज के पेट्रोल डीजल के दाम 

नई दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12 और डीज़ल ₹95.20 प्रति लीटर पर स्थिर रहे.
पश्चिम बंगाल (कोलकाता): पेट्रोल ₹113.51 और डीज़ल ₹99.82 प्रति लीटर पर स्थिर रहे.
महाराष्ट्र (मुंबई): पेट्रोल ₹111.21 और डीज़ल ₹97.83 प्रति लीटर पर स्थिर रहे.
तमिलनाडु (चेन्नई): पेट्रोल ₹107.76 और डीज़ल ₹99.55 प्रति लीटर पर स्थिर रहे.
हरियाणा (गुरुग्राम): पेट्रोल ₹102.97 और डीज़ल ₹95.64 प्रति लीटर पर स्थिर रहे.
उत्तर प्रदेश (नोएडा): पेट्रोल 7 पैसे गिरकर ₹101.89 और डीज़ल 7 पैसे गिरकर ₹95.37 प्रति लीटर पर आ गया.
उत्तर प्रदेश (लखनऊ): पेट्रोल ₹101.89 और डीज़ल ₹95.36 प्रति लीटर पर स्थिर रहे.
कर्नाटक (बेंगलुरु): पेट्रोल 75 पैसे गिरकर ₹110.93 और डीज़ल 76 पैसे गिरकर ₹98.80 प्रति लीटर पर आ गया.
ओडिशा (भुवनेश्वर): पेट्रोल ₹1.52 बढ़कर ₹110.49 और डीज़ल ₹1.47 बढ़कर ₹102.15 प्रति लीटर पर पहुँच गया.
बिहार (पटना): पेट्रोल 36 पैसे बढ़कर ₹113.73 और डीज़ल 35 पैसे बढ़कर ₹99.71 प्रति लीटर पर पहुँच गया.
चंडीगढ़: पेट्रोल ₹101.54 और डीज़ल ₹89.47 प्रति लीटर पर स्थिर रहे. इन शहरों में दोनों ईंधनों की कीमतें सबसे कम रहीं.
तेलंगाना (हैदराबाद): पेट्रोल ₹116.15 और डीज़ल ₹104.23 प्रति लीटर पर स्थिर रहे. इन शहरों में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक रही.

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क्यों बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दाम 

भारत पेट्रोल और डीज़ल के लिए ज़्यादातर कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भर है. इसलिए कच्चे तेल की कीमतें पेट्रोल और डीज़ल के रेट पर असर डालती हैं. हालांकि, बढ़ती डिमांड, सरकारी टैक्स, रुपया-डॉलर की कीमत में कमी और रिफाइनरी कॉन्सेप्ट रेश्यो जैसे दूसरे फैक्टर भी घरेलू फ्यूल की कीमतों पर असर डालेंगे.

Tags: CNG Price Hikefuel ratehome-hero-pos-2Petrol Diesel Price
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