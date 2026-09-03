Petrol Diesel Price Today 3 September: पेट्रोल-डीजल के रेट ने फिर चौंकाया, दिल्ली से मुंबई तक क्या है भाव?

Petrol Diesel Price Today 3 September: गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और ये $95 प्रति बैरल के आसपास बनी रहीं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बढ़े तनाव ने बाजार में बेचैनी पैदा कर दी थी. आखिरी बार देखने पर ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.1% गिरकर $95.15 प्रति बैरल पर थे. बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य हमलों के आदान-प्रदान के बाद कीमतों में लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे कुछ हफ़्तों की शांति खत्म हो गई. ब्रेंट क्रूड $95.63 पर बंद हुआ, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) लगभग 1% बढ़कर $91.01 पर पहुंच गया.

फिर से शुरू हुई लड़ाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है, जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक अहम रास्ता है. सोमवार को इस जलडमरूमध्य से 17 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल गुज़रा, हालांकि सप्लाई अभी भी युद्ध से पहले दर्ज किए गए लगभग 20 मिलियन बैरल प्रति दिन के स्तर से कम है. ऐसे में जानेंगे की देशभर में पेट्रोल-डीजल प्राइस हैं.

3 सितंबर को पेट्रोल की कीमतें

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत: ₹102.12/लीटर

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत: ₹113.43/लीटर

मुंबई में पेट्रोल की कीमत: ₹111.12/लीटर

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत: ₹107.75/लीटर

हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत: ₹115.69/लीटर

बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत: ₹110.93/लीटर

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3 सितंबर को डीज़ल की कीमतें

दिल्ली में डीज़ल की कीमत: ₹95.20/लीटर

कोलकाता में डीज़ल की कीमत: ₹99.78/लीटर

मुंबई में डीज़ल की कीमत: ₹97.78/लीटर

चेन्नई में डीज़ल की कीमत: ₹99.57/लीटर

हैदराबाद में डीज़ल की कीमत: ₹103.82/लीटर

बेंगलुरु में डीज़ल की कीमत: ₹98.79/लीटर

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे तय होती हैं?

भारत में रिटेल फ्यूल की कीमतों पर ग्लोबल क्रूड की कीमतों का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं हैं. देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें केंद्र और राज्य के टैक्स, रिफ़ाइनिंग मार्जिन, ढुलाई और डिस्ट्रीब्यूशन की लागत, और साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल से भी प्रभावित होती हैं.