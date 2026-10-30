Petrol Diesel Price Today: कहीं राहत तो कहीं जेब पर बोझ, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक; जानें आज के फ्यूल रेट

Petrol Diesel Price Today 30 Oct 2026: आज बड़े शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें एक जैसी रहीं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया. लोकल टैक्स (वैल्यू एडेड टैक्स या VAT), माल ढुलाई के चार्ज और दूसरी लोकल वजहों से फ्यूल की कीमत अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग-अलग होती है. जबकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच दुनिया भर में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है, घरेलू रिटेल कीमतें वैसी ही रही हैं. हालांकि, इस महीने की शुरुआत में, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली: राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

मुंबई: यहां पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीजल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई: चेन्नई में पेट्रोल 107.76 रुपये और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

कोलकाता: यहां पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

बेंगलुरु: पेट्रोल की कीमत 111.68 रुपये और डीजल की कीमत 99.56 रुपये प्रति लीटर है.

हैदराबाद: यहां पेट्रोल 116.15 रुपये और डीजल 104.23 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

गुरुग्राम: पेट्रोल 102.97 रुपये और डीजल 95.64 रुपये प्रति लीटर है.

नोएडा: पेट्रोल 101.96 रुपये और डीजल 95.44 रुपये प्रति लीटर है.

भुवनेश्वर: पेट्रोल 108.97 रुपये और डीजल 100.68 रुपये प्रति लीटर है.

चंडीगढ़: पेट्रोल 101.54 रुपये और डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर है.

जयपुर: पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 98.25 रुपये प्रति लीटर है.

लखनऊ: पेट्रोल 101.86 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर है.

पटना: पेट्रोल 113.37 रुपये और डीजल 99.36 रुपये प्रति लीटर है.

तिरुवनंतपुरम: पेट्रोल 115.49 रुपये और डीजल 104.40 रुपये प्रति लीटर है.

तेल की कीमतें कम हुईं

गुरुवार को उतार-चढ़ाव वाले सेशन में तेल की कीमतें गिरीं, क्योंकि US और ईरान के बीच शांति बातचीत की उम्मीदों ने बढ़ते क्षेत्रीय झगड़े से मिडिल ईस्ट में सप्लाई में रुकावट की कुछ चिंताओं को कम कर दिया. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 44 सेंट या 0.38% गिरकर $114.88 प्रति बैरल पर आ गया. US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 78 सेंट या 0.76% गिरकर $102 पर आ गया.

दोनों बेंचमार्क सेशन की शुरुआत में $2 प्रति बैरल से ज़्यादा गिर गए, जिससे ब्रेंट की 1.3% और WTI की 3% की बुधवार की बढ़त कुछ कम हो गई. इस मामले से जुड़े दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि US तेल कंपनियों एक्सॉनमोबिल और शेवरॉन ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अगले हफ़्ते यूनाइटेड अरब अमीरात के सबसे बड़े तेल शो में अपने अधिकारियों की यात्रा की योजना रद्द कर दी है.

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