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Petrol Diesel Price Today 26 August: आज पेट्रोल भरवाना पड़ेगा कितना भारी? 9 बड़े शहरों के पेट्रोल-डीजल रेट पर डालें नजर

Petrol Diesel Price Today 26 August: सुबह की सबसे बड़ी टेंशन पेट्रोल-डीजल का दाम होता है. वहीं चाय की चुस्की लेने से पहले हर शख्स आज पेट्रोल-डीजल के दाम चेक करता है.  बढ़ते दामों को देख जहां झटका लगता है वहीं दाम कम देखने पर राहत मिलती है.

By: Heena Khan | Published: August 26, 2026 7:59:54 AM IST

आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट
आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट


Petrol Diesel Price Today 26 August: सुबह की सबसे बड़ी टेंशन पेट्रोल-डीजल का दाम होता है. वहीं चाय की चुस्की लेने से पहले हर शख्स आज पेट्रोल-डीजल के दाम चेक करता है.  बढ़ते दामों को देख जहां झटका लगता है वहीं दाम कम देखने पर राहत मिलती है. अब जानना है ये है कि आज यानी 26 अगस्त 2026 को आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के क्या दाम हैं. आज, 26 अगस्त 2026 को भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, और कीमतें कल के स्तर पर ही बनी हुई हैं. लेकिन, आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 2% की गिरावट आई है.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.31 ₹97.97
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.78 ₹99.56
हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82
पटना ₹113.35 ₹99.36
जयपुर ₹112.66 ₹97.78
पुणे ₹112.02 ₹98.66
बेंगलुरु ₹110.82 ₹98.77

क्या हैं आज कच्चे तेल के दाम 

अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड लगभग 2.23% गिरकर $86.60 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड भी लगभग 1.72% गिरकर $80.94 प्रति बैरल पर आ गया है. इसके बावजूद, रिटेल में ईंधन की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं.

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Tags: fuel ratehome-hero-pos-8petrol diesel price today
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