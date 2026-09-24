Petrol Diesel Price Today: नहीं होगा जेब खर्च कम! बढ़ने जा रहे हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें क्या है दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हाल

Petrol Diesel Price Today: अंतराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने हर किसी को हैरान किया हुआ है. वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि इस समय पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई कमी देखने को मिलेगी तो आप ये उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि कच्चा तेल एक बार फिर $100 के पार चला गया है. असल में, भारत द्वारा इंपोर्ट किए जाने वाले कच्चे तेल की बास्केट की कीमत 21 सितंबर, 2026 को बढ़कर $117.4 प्रति बैरल हो गई, जबकि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में यह औसतन लगभग $66 प्रति बैरल थी. वहीं ऐसे में सवाल है कि क्या आज भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे या नहीं. चलिए जान लेते हैं कि आपके शहर में आज फ्यूल का रेट क्या है.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

शहर पेट्रोल का भाव (₹/लीटर) डीजल का भाव (₹/लीटर) दिल्ली 102.12 95.20 कोलकाता 113.51 99.82 मुंबई 111.21 97.83 चेन्नई 107.77 99.55 नोएडा 102.12 97.56 चंडीगढ़ 101.51 89.47

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क्या घट जाएंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन सरकारी कंपनियों के पेट्रोल और डीज़ल पंप पर आप पेट्रोल भरवाते हैं, उन्हें अभी पेट्रोल पर लगभग ₹8 प्रति लीटर और डीज़ल पर लगभग ₹9 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद, मई से घरेलू पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर हैं. बेंचमार्क दिल्ली पेट्रोल की कीमत अभी भी ₹102.12 और डीज़ल की ₹95.20 प्रति लीटर है. इस बीच, दुनिया भर के कई देशों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है.