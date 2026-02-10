Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी, जानें 10 फरवरी को आपके शहर में क्या है नया रेट?

Petrol Diesel Price Today: हर दिन की शुरूआत सिर्फ सूरज की किरण से ही नही होती है, बल्कि पेट्रोल-डीजल की नई कीमत से भी होती है. जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ता है. हर दिन सुबह 6 बजे देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) लेटेस्ट रेट जारी करती है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 10, 2026 1:38:58 PM IST

Petrol Diesel Price Today: हर दिन की शुरूआत सिर्फ सूरज की किरण से ही नही होती है, बल्कि पेट्रोल-डीजल की नई कीमत से भी होती है. जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ता है. हर दिन सुबह 6 बजे देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) लेटेस्ट रेट जारी करती है. जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों और डॉलर-रुपये के एक्सचेंज रेट में बदलाव के आधार पर होता है. ये बदलाव रोजमर्रा की ज़िंदगी पर असर डालता है, चाहे वह ऑफिस जाने वाला हो या फल-सब्ज़ी बेचने वाला या फिर कोई भी हो.

ऐसे में रोज़ाना की कीमतों से अपडेट रहना न सिर्फ़ जरूरी है बल्कि समझदारी भी है. यह सरकारी सिस्टम ट्रांसपेरेंसी पक्का करता है ताकि कंज्यूमर्स को कोई गुमराह करने वाली जानकारी न मिला है.

आपके शहर में ताजा रेट देखें:

  • नई दिल्ली: पेट्रोल रुपये 94.72  | डीजल रुपये 87.62
  • मुंबई: पेट्रोल रुपये 104.21 | डीजल रुपये 92.15
  • कोलकाता: पेट्रोल रुपये 103.94 | डीजल रुपये 90.76
  • चेन्नई: पेट्रोल रुपये 100.75 | डीजल रुपये 92.34
  • अहमदाबाद: पेट्रोल रुपये 94.49 | डीजल रुपये 90.17
  • बेंगलुरु: पेट्रोल रुपये 102.92 | डीजल रुपये 89.02
  • हैदराबाद: पेट्रोल रुपये 107.46 | डीजल रुपये 95.70
  • जयपुर: पेट्रोल रुपये 104.72 | डीजल रुपये 90.21
  • लखनऊ: पेट्रोल रुपये 94.69 | डीजल रुपये 87.80
  • पुणे: पेट्रोल रुपये 104.04 | डीजल रुपये 90.57
  • चंडीगढ़: पेट्रोल रुपये 94.30 | डीजल रुपये 82.45
  • इंदौर: पेट्रोल रुपये 106.48 | डीजल रुपये 91.88
  • पटना: पेट्रोल रुपये 105.58 | डीजल रुपये 93.80
  • सूरत: पेट्रोल रुपये 95.00 | डीजल रुपये 89.00
  • नासिक: पेट्रोल रुपये 95.50 | डीजल रुपये 89.50

पिछले दो सालों से कीमतें स्थिर क्यों है?

केंद्र सरकार और कई राज्यों द्वारा टैक्स में कटौती के बाद मई 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है. हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव होता रहता है, लेकिन भारतीय कंज्यूमर्स के लिए कीमतें काफी हद तक स्थिर रही है.

