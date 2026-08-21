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Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज क्या है तस्वीर? जानें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के भाव

Petrol Diesel Price: पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने रोज सफर करने वाले लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. अब लोग सुबह उठते ही चाय की जगह पेट्रोल-डीजल का दाम चेक करने में लग जाते हैं. देश भर में वाहन चालक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर नज़र रखे हुए हैं.

By: Heena Khan | Published: August 21, 2026 7:53:57 AM IST

Petrol Diesel Price Today 21 August 2026: आज कहां बढ़े और कहां घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, टंकी फुल करवाने से पहले कर लें नोट
Petrol Diesel Price Today 21 August 2026: आज कहां बढ़े और कहां घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, टंकी फुल करवाने से पहले कर लें नोट


Petrol Diesel Price: पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने रोज सफर करने वाले लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. अब लोग सुबह उठते ही चाय की जगह पेट्रोल-डीजल का दाम चेक करने में लग जाते हैं. देश भर में वाहन चालक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर नज़र रखे हुए हैं. बता दें कि आज, 21 अगस्त 2026 को दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और डीज़ल ₹95.20 प्रति लीटर बिक रहा है; ईंधन की कीमतें कल के मुकाबले स्थिर हैं. चलिए जान लेते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल और डीज़ल के मौजूदा दाम क्या हैं.

जानें आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर का नाम पेट्रोल के दाम डीजल के दाम
दिल्ली 102.12 रुपये प्रति लीटर 95.20 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता 113.43 रुपये प्रति लीटर 99.78 रुपये प्रति लीटर
मुंबई 111.12 रुपये प्रति लीटर 97.78 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई 107.75 रुपये प्रति लीटर 99.57 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद 115.69 रुपये प्रति लीटर 103.82 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु 110.93 रुपये प्रति लीटर 98.79 रुपये प्रति लीटर
चंडीगढ़ 101.54 रुपये प्रति लीटर 89.47 रुपये प्रति लीटर
जयपुर 112.56 रुपये प्रति लीटर 97.78 रुपये प्रति लीटर
असम 106.59 रुपये प्रति लीटर 98.05 रुपये प्रति लीटर
पंजाब 105.72 रुपये प्रति लीटर 95.63 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  तेल कंपनियाँ ( इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ) रोज़ाना पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों की समीक्षा करती हैं और सुबह 6:00 बजे नई कीमतें घोषित की जाती हैं. ग्राहक SMS के ज़रिए भी अपने शहर में ईंधन की कीमतें जान सकते हैं. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार में हाल ही में उतार-चढ़ाव देखा गया है. 14 अगस्त को भारत सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के निर्यात पर लगने वाले ‘विंडफॉल टैक्स’ में बदलाव किया था. हालाँकि, निर्यात शुल्क में ऐसे बदलावों को घरेलू पेट्रोल पंपों पर ली जाने वाली कीमतों से सीधे तौर पर जोड़ना सही नहीं होगा.

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Tags: home-hero-pos-6Petrol Diesel PricePetrol Pricetoday fuel rate
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