Petrol Diesel Price Today 09 September 2026: पेट्रोल ₹111 के पार, डीजल ₹97 के करीब; सितंबर में क्या हैं फ्यूल के दाम?

Petrol Diesel Rates Today 09 September 2026 | Petrol Price Today | Diesel Price Today: सितंबर की शुरुआत के साथ देशभर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में फिलहाल ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. देश के ज्यादातर प्रमुख शहरों में फ्यूल के दाम स्थिर बने हुए हैं. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पेट्रोल की औसत कीमत करीब ₹111.21 प्रति लीटर, जबकि डीज़ल का औसत भाव ₹97.83 प्रति लीटर है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में स्थानीय टैक्स और अन्य शुल्कों के कारण पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.

मेट्रों शहरों में पेट्रोल-डीजल का हाल

मुंबई में, पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर पर मिल रहा है, जो पिछले दिन के रेट के बराबर है. फाइनेंशियल कैपिटल में डीज़ल का दाम ₹97.83 प्रति लीटर है, जो कल के रेट के बराबर है. दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और डीज़ल ₹95.2 प्रति लीटर है, जो दूसरे मेट्रो शहरों की तुलना में राजधानी में फ्यूल की कम कीमत दिखाता है.

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शहर पेट्रोल की ताजा कीमत (₹/लीटर) डीजल की ताजा कीमत (₹/लीटर) दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 मुंबई ₹111.21 ₹97.83 कोलकाता ₹113.51 ₹99.82 चेन्नई ₹107.76 ₹99.55 अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27 बैंगलोर ₹110.82 ₹98.77 हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82 राजस्थान ₹112.66 ₹97.78 बिहार ₹113.53 ₹99.54 पुणे ₹112.02 ₹98.66 जयपुर ₹112.66 ₹97.78 पटना ₹113.69 ₹99.67 इंदौर ₹114.58 ₹99.70 सूरत ₹102.15 ₹98.27 नासिक ₹112.44 ₹99.05

क्यों स्थिर हैं तेल की कीमतें

ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है, इसलिए पिछले हफ़्ते फ्यूल की कीमतें काफ़ी स्थिर रही हैं. रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट एक अहम वेरिएबल है, क्योंकि भारत इम्पोर्टेड क्रूड पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है, तो क्रूड खरीदने की लागत बढ़ जाती है, जिससे सीधे रिटेल फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं. रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए, इसका मतलब है कि पंप पर कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा, हालांकि कीमतें पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा बनी हुई हैं. कंज्यूमर्स को लोकल रेट्स पर नज़र रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शहर के हिसाब से लगने वाले टैक्स एक ही राज्य के अंदर भी अलग-अलग हो सकते हैं.

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