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UP Petrol Diesel Price 9 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल ने दिया बड़ा झटका! आज का नया रेट जानकर उड़ जाएंगे होश

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद, भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 9, 2026 6:01:40 AM IST

U.p पेट्रोल डीजल के दाम
U.p पेट्रोल डीजल के दाम


UP Petrol Diesel Price:  डीजल एक जरूरी ईंधन है जो कच्चे तेल से बनता है और यात्री वाहनों के मुकाबले माल ढोने वाले कमर्शियल वाहनों में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है. पूरे देश में चाहे राज्यों की सीमाएं पार करनी हों या शहर की सीमाओं के अंदर चलना हो भारी ट्रक और लॉरी डीजल पर ही चलते हैं. यह परिवहन उद्योग के लिए, खासकर दिल्ली में एक बेहद जरूरी ईंधन है. इस क्षेत्र में डीजल की भारी खपत को देखते हुए, दिल्ली में डीजल की कीमतों का लॉजिस्टिक्स के कामों पर काफी असर पड़ता है. ट्रकों पर लदे भारी माल के वजन की वजह से इन वाहनों में ईंधन की खपत बढ़ जाती है. इसके अलावा क्योंकि अभी भारी परिवहन वाहनों के लिए आने वाले समय में कोई दूसरा सही विकल्प मौजूद नहीं है, इसलिए इस साल डीजल की मांग में और तेजी आने की उम्मीद है.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

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शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 94.44 रुपये
 87.51 रुपये
लखनऊ 94.69 रुपये 87.81 रुपये
नोएडा 94.88 रुपये 87.98 रुपये
गाजियाबाद 94.89 रुपये 88.03 रुपये
आगरा 94.63 रुपये 87.71 रुपये
वाराणसी 95.56 रुपये 88.72 रुपये
मेरठ 94.43 रुपये 87.49 रुपये
मुरादाबाद 95.30 रुपये 88.46 रुपये
अलीगढ़
 94.82 रुपये 87.93 रुपये
प्रयागराज
 95.75 रुपये 88.96 रुपये

Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price lucknowDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price UpdatePetrol Diesel RatePetrol Price IndiaPetrol Price kanpurPetrol Price TodayUP Petrol Diesel Price
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