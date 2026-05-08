UP Petrol Diesel Price 9 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल ने दिया बड़ा झटका! आज का नया रेट जानकर उड़ जाएंगे होश

UP Petrol Diesel Price: डीजल एक जरूरी ईंधन है जो कच्चे तेल से बनता है और यात्री वाहनों के मुकाबले माल ढोने वाले कमर्शियल वाहनों में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है. पूरे देश में चाहे राज्यों की सीमाएं पार करनी हों या शहर की सीमाओं के अंदर चलना हो भारी ट्रक और लॉरी डीजल पर ही चलते हैं. यह परिवहन उद्योग के लिए, खासकर दिल्ली में एक बेहद जरूरी ईंधन है. इस क्षेत्र में डीजल की भारी खपत को देखते हुए, दिल्ली में डीजल की कीमतों का लॉजिस्टिक्स के कामों पर काफी असर पड़ता है. ट्रकों पर लदे भारी माल के वजन की वजह से इन वाहनों में ईंधन की खपत बढ़ जाती है. इसके अलावा क्योंकि अभी भारी परिवहन वाहनों के लिए आने वाले समय में कोई दूसरा सही विकल्प मौजूद नहीं है, इसलिए इस साल डीजल की मांग में और तेजी आने की उम्मीद है.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें