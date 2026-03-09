Petrol-Diesel Today: ईरान-इजराइल टेंशन का भारत पर असर, आसमान छू रहे पेट्रोल-डीजल के दाम

Fuel Price Today: ईरान से लेकर इजराइल तक लगातार तनाव जारी है. वहीं इस मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ही कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी से उछाल देखने को मिल रहा है. वहीं बता दें कि हैदराबाद में पेट्रोल की कीमतें ₹107.50 प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं. लेकिन, अभी भी कई बड़े शहर ऐसे हैं जहां पेट्रोल की कीमतें ₹100 से नीचे हैं. चलिए जान लेते हैं कि किन शहरों में तेल की कीमतें सस्ती हो रही हैं और कहां दाम आसमान छू रहे हैं.

यहां जानें अपने शहर का दाम

नई दिल्ली

पेट्रोल-₹94.77 प्रति लीटर

डीज़ल – ₹87.67 प्रति लीटर

नोएडा

पेट्रोल-₹94.88 प्रति लीटर

डीज़ल-₹87.98 प्रति लीटर

गुरुग्राम

पेट्रोल-₹95.51 प्रति लीटर

डीज़ल-₹87.98 प्रति लीटर

Aaj ka Rashifal 9 March 2026: हफ्ते की शुरुआत में किसे होगा जबरदस्त लाभ, किसे बचना है दुश्मनों से’ जानें सभी 12 राशियों का हाल

लखनऊ

पेट्रोल-₹94.69 प्रति लीटर

डीज़ल-₹87.81 प्रति लीटर

चंडीगढ़

पेट्रोल- ₹94.30 प्रति लीटर

डीज़ल- ₹82.45 प्रति लीटर

चेन्नई

पेट्रोल-₹100.80 प्रति लीटर

डीज़ल-₹92.39 प्रति लीटर

बेंगलुरु

पेट्रोल- ₹102.99 प्रति लीटर

डीज़ल-₹91.06 प्रति लीटर

आखिर क्यों स्थिर हैं कीमतें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार और कई राज्यों के टैक्स में कटौती के बाद, मई 2022 से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर हो रही हैं. जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव होता रहता है, भारतीय कंज्यूमर्स के लिए कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं.

Today Weather LIVE Updates: हिमाचल प्रदेश से महाराष्ट्र तक लू चलने का अलर्ट, यहां जानें अपने शहर का हाल