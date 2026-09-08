Petrol Diesel Price Today 8 September: आज कितना महंगा है पेट्रोल-डीजल? इन शहरों के ताजा दाम देखकर हो जाएंगे हैरान

Petrol Diesel Price Today 8 September: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. दुनिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण तेल की कीमतें कब बढ़ेंगी या घटेंगी, इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है. खासकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, व्यापार प्रतिबंध और मध्य-पूर्व में जारी अस्थिरता का असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है. होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों पर अगर कोई तनाव पैदा होता है, तो दुनियाभर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर तुरंत दिखाई देता है.
जारी हुए पेट्रोल-डीजल के दाम
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाती है. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी करती हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करने में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, परिवहन खर्च और स्थानीय टैक्स जैसे कई factors शामिल होते हैं. इसी बीच, तेल कंपनियों ने 8 सितंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी हैं.
ये रहे आज के दाम
|राज्य
|शहर
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|दिल्ली
|नई दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
|उत्तर प्रदेश
|नोएडा
|₹102.12
|₹95.56
|हरियाणा
|गुरुग्राम
|₹102.97
|₹95.64
|हरियाणा
|फरीदाबाद
|₹103.28
|₹95.94
|उत्तर प्रदेश
|लखनऊ
|₹101.89
|₹95.36
|चंडीगढ़
|चंडीगढ़
|₹101.51
|₹89.47
|राजस्थान
|जयपुर
|₹112.69
|₹97.78
|मध्य प्रदेश
|भोपाल
|₹114.57
|₹99.64
|बिहार
|पटना
|₹113.37
|₹99.36
|झारखंड
|रांची
|₹105.64
|₹100.87
|छत्तीसगढ़
|रायपुर
|₹108.06
|₹101.32
|जम्मू-कश्मीर
|श्रीनगर
|₹107.97
|₹96.14
|आंध्र प्रदेश
|विशाखापट्टनम
|—
|₹104.11