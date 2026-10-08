Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतों में आग, क्या आपकी जेब पर भी पड़ेगी पेट्रोल-डीजल की मार?

Petrol-Diesel Price Today Day 8: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी है. इससे दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है. अब अमेरिका के लिए एक और चिंता सामने आई है. मैक्सिको की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई जा रही है. इसके चलते अमेरिका में तेल और गैस उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. अगर तूफान ज्यादा तेज हुआ तो तेल और गैस के उत्पादन पर असर पड़ सकता है. इससे दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं.

कैसी हैं भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों के मुनाफे पर भी असर पड़ सकता है. इसका प्रभाव माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन की लागत पर भी पड़ता है. इससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है. महंगाई को नियंत्रित करने के लिए RBI ने रेपो रेट में भी बढ़ोतरी की है. हालांकि, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं. वहीं, CNG की कीमत में हाल ही में फिर बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में पिछले एक साल के दौरान CNG महंगी हुई है. इससे CNG वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है.

कौन हैं कविता महतो जो बनी सोशल मीडिया पर सनसनी, किया ऐसा काम; जानकर नम हो जाएंगी लोगों की आंखें

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) नई दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 मुंबई ₹111.21 ₹97.83 कोलकाता ₹113.51 ₹99.82 चेन्नई ₹107.76 ₹99.55 बेंगलुरु ₹111.68 ₹99.56 हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82 जयपुर ₹112.66 ₹97.78 लखनऊ ₹101.86 ₹95.36 नोएडा ₹101.96 ₹95.44 गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64

Gold Price Today 08 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में गुरुवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स