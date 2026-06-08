UP Petrol Diesel Price 8 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के दामों पर बड़ा अपडेट! सफर पर निकलने से पहले जान लें आज का ताजा रेट

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UP Petrol Diesel Price 8 June: मिडिल ईस्ट में नए जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. हालांकि, पेट्रोल पंपों पर भारतीय ग्राहकों के लिए फ्यूल की कीमतों पर कोई तुरंत असर नहीं पड़ा है. 8 जून को देश भर के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ.
ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें $96 प्रति बैरल के पार चली गई थीं. इस घटनाक्रम ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल मचा दी थी फिर भी घरेलू फ्यूल की कीमतों में यह स्थिरता बनी हुई है.
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|102.04 रुपये
|95.53 रुपये
|लखनऊ
|101.86 रुपये
|95.36 रुपये
|नोएडा
|102.12 रुपये
|95.56 रुपये
|गाजियाबाद
|102.09 रुपये
|95.56 रुपये
|आगरा
|101.72 रुपये
|95.20 रुपये
|वाराणसी
|102.62 रुपये
|95.05 रुपये
|मेरठ
|101.60 रुपये
|95.09 रुपये
|मुरादाबाद
|102.25 रुपये
|95.73 रुपये
|अलीगढ़
|102.02 रुपये
|95.47 रुपये
|प्रयागराज
|102.37 रुपये
|95.85 रुपये