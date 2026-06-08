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UP Petrol Diesel Price 8 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के दामों पर बड़ा अपडेट! सफर पर निकलने से पहले जान लें आज का ताजा रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 8, 2026 8:32:30 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price 8 June: मिडिल ईस्ट में नए जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. हालांकि, पेट्रोल पंपों पर भारतीय ग्राहकों के लिए फ्यूल की कीमतों पर कोई तुरंत असर नहीं पड़ा है. 8 जून को देश भर के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ.
 
ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें $96 प्रति बैरल के पार चली गई थीं. इस घटनाक्रम ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल मचा दी थी फिर भी घरेलू फ्यूल की कीमतों में यह स्थिरता बनी हुई है.
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 102.04 रुपये
 95.53 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 102.12 रुपये 95.56 रुपये
गाजियाबाद 102.09 रुपये 95.56 रुपये
आगरा 101.72 रुपये 95.20 रुपये
वाराणसी 102.62 रुपये 95.05 रुपये
मेरठ 101.60 रुपये 95.09 रुपये
मुरादाबाद 102.25 रुपये 95.73 रुपये
अलीगढ़
 102.02 रुपये 95.47 रुपये
प्रयागराज
 102.37 रुपये 95.85 रुपये

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