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Petrol Diesel Price Today: फ्यूल भरवाने से पहले पढ़ें ये खबर! 8 जुलाई के लेटेस्ट पेट्रोल-डीजल रेट

Petrol Diesel Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद बुधवार को भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. मंगलवार को लगभग 3% की बढ़त के बाद कच्चे तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई.

By: Heena Khan | Published: July 8, 2026 7:53:32 AM IST

पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव


Petrol Diesel Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद बुधवार को भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. मंगलवार को लगभग 3% की बढ़त के बाद कच्चे तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई. मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव की वजह से डॉलर अपनी ज़्यादातर प्रतिस्पर्धी मुद्राओं के मुकाबले सप्ताह के उच्चतम स्तर पर बना रहा.

इस दिन से हुआ तेल की कीमतों में उछाल 

वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में हालिया उछाल तब आया जब होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले शुरू किए. फारस की खाड़ी में जिन तीन जहाजों पर हमला किया गया, उनमें एक गैस कैरियर और एक सऊदी तेल टैंकर शामिल था. ट्रम्प प्रशासन ने तेहरान को वैश्विक स्तर पर तेल बेचने की अनुमति देने वाली प्रतिबंधों से छूट को रद्द करके अंतरिम शांति समझौते के एक अहम हिस्से को भी पलट दिया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी सेना ने “व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने और उन पर हमला करने के लिए ईरान पर भारी कीमत वसूलने के मकसद से कई ज़बरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं.”

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जानें आज की कीमतें 

शहर    

पेट्रोल की कीमत

डीज़ल की कीमत
नई दिल्ली         ₹102.12 ₹95.20
कोलकाता  ₹113.51 ₹99.82
मुंबई        ₹111.21 ₹97.83
चेन्नई       ₹107.76   ₹99.55
गुरुग्राम       ₹102.97   ₹95.64
नोएडा        ₹101.96 ₹95.44
बेंगलुरु   ₹111.68 ₹99.56
भुवनेश्वर  ₹108.97 ₹100.68
चंडीगढ़         ₹101.54 ₹89.47

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Tags: fuel ratePetrol Diesel Pricepetrol Rate
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