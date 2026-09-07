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Petrol Diesel Price Today 7 September 2026: देश के अलग-अलग शहरों में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमत? घर से निकलने से पहले यहां करें चेक

Petrol Diesel Price Today 07 September 2026 | Petrol Diesel Rates Today: देश के अलग-अलग शहरों में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी कर दी हैं. हालांकि, कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 7, 2026 11:50:49 AM IST

पेट्रोल-डीजल की आज की कीमत
पेट्रोल-डीजल की आज की कीमत


Petrol Diesel Price Today 07 September 2026 | Petrol Diesel Rates Today: देश की अलग-अलग तेल कंपनियों ने सोमवार (07 सितंबर, 2026) के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें (Petrol Diesel Price) जारी कर दी हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके अलावा, अगर कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से कच्चा तेल अब भी 95 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है. हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष की वजह से एक बार कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार जाने की आंशका है. अगर ऐसा होता है तो फिर पेट्रोल-डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं. हालांकि, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.

देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि प्रीमियम XP95 109.24 रुपये और हाई-ऑक्टेन XP100 167.35 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

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नोएडा में कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत?

नोएडा में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.56 रुपये प्रति लीटर है. इसके अलावा, XP95 110.68 रुपये प्रति लीटर और  XG 101.17 रुपये प्रति लीटर है. गुरुग्राम में पेट्रोल 102.97 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.64 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है. फरीदाबाद के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 103.28 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.94 रुपये प्रति लीटर है.

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प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर  पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर डीजल की कीमत प्रति लीटर
दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.21 रुपये  97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.76 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 102.15 रुपये 98.27 रुपये
बैंगलुरु 110.82 रुपये 98.77 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान 112.66 रुपये 97.78 रुपये
बिहार 113.53 रुपये  99.54 रुपये
पुणे
 112.02 रुपये
 98.66 रुपये 
जयपुर
 112.66 रुपये
 97.78 रुपये
पटना
 113.69 रुपये
 99.67 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये
 99.70 रुपये 
सूरत
 102.15 रुपये
 98.27 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये
 99.05 रुपये

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Tags: Petrol Diesel Price
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