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Petrol-Diesel Price Today: लो जी! फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम; तेल भरवाने जाने से पहले जरूर चेक करें जेब और ताजा रेट

Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतें 90 अमेरिकी डॉलर से नीचे नहीं आ रही हैं. अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट नहीं आई है.

By: Heena Khan | Published: October 7, 2026 6:40:34 AM IST

पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का एलान
पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का एलान


Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतें 90 अमेरिकी डॉलर से नीचे नहीं आ रही हैं. अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट नहीं आई है. पिछले कुछ दिनों से इसकी कीमत 88 से 94 डॉलर के बीच बनी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कोई नया फैसला लिया है? क्या तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं? आइए जानते हैं.

हैदराबाद समेत तेलुगु राज्यों के प्रमुख शहरों में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, रुपये और डॉलर के बीच विनिमय दर और राज्यों के टैक्स में बदलाव का असर भविष्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है.

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7 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दाम

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम के तहत रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं. यह व्यवस्था जून 2017 में लागू की गई थी. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के मुताबिक, रोजाना होने वाला कीमतों का बदलाव सुबह 6 बजे से लागू होता है. हालांकि, हर शहर में पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमत एक जैसी नहीं होती. स्थानीय टैक्स, पेट्रोल-डीजल को पहुंचाने का खर्च और डीलर कमीशन जैसे कई कारणों से अलग-अलग जगहों पर कीमतों में अंतर होता है. इंडियन ऑयल के अनुसार, एक ही शहर के अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर भी कीमत में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

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ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
महाराष्ट्र ₹111.21 ₹97.83
पश्चिम बंगाल ₹113.51 ₹99.82
तमिलनाडु ₹107.76 ₹99.55
कर्नाटक ₹111.68 ₹99.56
तेलंगाना ₹115.69 ₹103.82
गुजरात ₹102.04 ₹98.15
राजस्थान ₹112.66 ₹97.78
मध्य प्रदेश ₹114.45 ₹99.55
उत्तर प्रदेश ₹101.86 ₹95.36
बिहार ₹113.37 ₹99.36
हरियाणा ₹103.35 ₹96.01
पंजाब ₹105.56 ₹95.47
केरल ₹115.49 ₹104.40
ओडिशा ₹108.97 ₹100.68
झारखंड ₹106.19 ₹101.31
छत्तीसगढ़ ₹108.30 ₹101.55
उत्तराखंड ₹100.51 ₹95.90
हिमाचल प्रदेश ₹103.15 ₹95.28
जम्मू-कश्मीर ₹104.13 ₹92.81
असम ₹105.73 ₹97.23
गोवा ₹104.00 ₹95.88
त्रिपुरा ₹104.96 ₹93.85
सिक्किम ₹110.80 ₹97.70
मणिपुर ₹106.90 ₹92.59
मेघालय ₹102.64 ₹94.13
मिजोरम ₹106.54 ₹95.16
नागालैंड ₹104.90 ₹96.18
अरुणाचल प्रदेश ₹97.96 ₹87.32

Tags: fuel ratehome-hero-pos-6Petrol Diesel Price
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