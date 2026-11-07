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Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले चेक कर लें रेट, दिल्ली-मुंबई समेत इन शहरों में क्या है कीमत?

Petrol Diesel Price Today: दुनियाभर के लिए एक राहत की खबर है, दरअसल, आज कच्चे तेल की कीमतों में कमी दर्ज की गई है और अब ये $100 प्रति बैरल से नीचे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज, 7 नवंबर को ब्रेंट क्रूड की कीमतें $97.76 प्रति बैरल हैं. वहीं पिछले महीने ये $117 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं.

By: Heena Khan | Published: November 7, 2026 7:03:27 AM IST

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Petrol Diesel Price Today: दुनियाभर के लिए एक राहत की खबर है, दरअसल, आज कच्चे तेल की कीमतों में कमी दर्ज की गई है और अब ये $100 प्रति बैरल से नीचे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज, 7 नवंबर को ब्रेंट क्रूड की कीमतें $97.76 प्रति बैरल हैं. वहीं पिछले महीने ये $117 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भारत को भी कहीं न कहीं राहत मिली है. क्योंकि भारत अपनी ज़्यादातर तेल खपत का इंपोर्ट करता है. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतें $120 के करीब पहुंचने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के क्या दाम हैं. 

ये रहे आज के पेट्रोल डीजल के दाम 

शहर

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पेट्रोल (₹/लीटर)

डीजल (₹/लीटर)

नई दिल्ली

102.12

95.20

मुंबई

111.21

97.83

चेन्नई

107.76

99.55

कोलकाता

113.51

99.82

गुरुग्राम

102.77

95.44

नोएडा

101.96

95.44

बेंगलुरु

111.68

99.56

भुवनेश्वर

108.97

100.68

लखनऊ

101.89

95.36

पटना

113.37

99.36

जयपुर

113.19

98.25

तिरुवनंतपुरम

115.49

104.40

 कैसी हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें 

बड़े शहरों और राज्यों में फ्यूल की कीमतें ज़्यादातर लोकल टैक्स, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स (VAT), फ्रेट चार्ज और दूसरी लोकल बातें शामिल हैं, की वजह से अलग-अलग होती हैं. हालांकि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन घरेलू रिटेल फ्यूल रेट ज़्यादातर वैसे ही रहे हैं, जिससे कंज्यूमर्स को कुछ राहत मिली है.

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Tags: fuel ratehome-hero-pos-6petrol diesel price today
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