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UP Petrol Diesel Price 7 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल का बड़ा खेल! कीमतें देंगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें?

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद, भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 7, 2026 6:01:16 AM IST

UP में पेट्रोल-डीजल की कीमतें
UP में पेट्रोल-डीजल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price:  गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं. वैश्विक ऊर्जा संकट का इन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कीमतों के दबाव से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया. ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावटों के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया. एक प्रमुख व्यापार मार्ग हॉरमुज़ जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के कारण ईंधन की आपूर्ति तंग हो गई इसी मार्ग से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल और गैस निर्यात होता है.
 
पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद से, यह रणनीतिक जलमार्ग ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शांति वार्ता में एक बड़ी बाधा बना हुआ है. इस संकरे खाड़ी जलमार्ग को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच, बुधवार को कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं.
 

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 94.44 रुपये
 87.51 रुपये
लखनऊ 94.69 रुपये 87.81 रुपये
नोएडा 94.88 रुपये 87.98 रुपये
गाजियाबाद 94.88 रुपये 88.02 रुपये
आगरा 94.50 रुपये 87.57 रुपये
वाराणसी 95.56 रुपये 88.72 रुपये
मेरठ 94.47 रुपये 87.54 रुपये
मुरादाबाद 94.95 रुपये 88.10 रुपये
अलीगढ़
 94.82 रुपये 87.93 रुपये
प्रयागराज
 96.71 रुपये 88.94 रुपये

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