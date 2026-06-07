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UP Petrol Diesel Price 7 June: यूपी में पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ा अपडेट! गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जान लें नया रेट

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 7, 2026 8:36:24 AM IST

UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम
UP में आज पेट्रोल-डीजल के दाम


UP Petrol Diesel Price 6 June: दुनिया भर में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चर्चा हो रही है. भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हर शुक्रवार इन कीमतों की समीक्षा करता है. इसी माहौल में, पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. 12 जून को खत्म हुए हफ्ते के लिए पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई, जबकि डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। पाकिस्तानी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, हाई-स्पीड डीजल (HSD) की एक्स-डिपो कीमत एक और हफ्ते के लिए 380.78 रुपये प्रति लीटर बनी रहेगी. इससे पहले, 10 अप्रैल को डीजल की कीमत 520.35 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. नतीजतन कीमत में 140 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई है.
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 102.09 रुपये
 95.57 रुपये
लखनऊ 102.05 रुपये 95.55 रुपये
नोएडा 102.38 रुपये 95.85 रुपये
गाजियाबाद 101.73 रुपये 95.22 रुपये
आगरा 101.67 रुपये 95.14 रुपये
वाराणसी 102.51 रुपये 95.96 रुपये
मेरठ 101.61 रुपये 95.10 रुपये
मुरादाबाद 102.30 रुपये 95.77 रुपये
अलीगढ़
 101.84 रुपये 95.30 रुपये
प्रयागराज
 103.79 रुपये 97.15 रुपये

Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price lucknowDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price UpdatePetrol Diesel RatePetrol Price IndiaPetrol Price kanpurPetrol Price TodayUP Petrol Diesel Price
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