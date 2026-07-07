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Petrol Diesel Price Today: घर से निकलने से पहले देखें पेट्रोल-डीज़ल की आज की कीमतें, जानें आपके शहर का रेट

Petrol Diesel Price Today: 7 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं, भले ही जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें चार महीने के निचले स्तर पर आ गईं. हालांकि ग्लोबल क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट आई है,

By: Heena Khan | Published: July 7, 2026 10:08:20 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए दाम
पेट्रोल-डीजल के नए दाम


Petrol Diesel Price Today: 7 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं, भले ही जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें चार महीने के निचले स्तर पर आ गईं. हालांकि ग्लोबल क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट आई है, लेकिन ग्राहकों को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में तुरंत कटौती देखने की संभावना कम है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू ईंधन रिटेलर अभी भी ज़्यादा कीमत वाले क्रूड ऑयल के स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे पश्चिम एशिया संकट के चरम पर खरीदा गया था.

महीनेभर से स्थिर हैं रेट 

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 25 मई से स्थिर बनी हुई हैं, जब सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अभी भी ₹100 प्रति लीटर से ऊपर ₹102.12 है, जबकि डीज़ल ₹95.20 प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें ₹110 के निशान से ऊपर बनी हुई हैं, जहां पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर और डीज़ल ₹97.83 प्रति लीटर बिक रहा है.

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प्रमुख शहरों में कीमतें

शहर    

पेट्रोल (₹/लीटर)

डीज़ल (₹/लीटर)
दिल्ली     102.12     95.20
हैदराबाद     116.99     105.03
कोलकाता     113.51     99.82
मुंबई     111.21     97.83
बेंगलुरु     110.82     98.77
चेन्नई     107.76     99.55

   
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Tags: Petrol Diesel Pricepetrol Ratepetrol rate today
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