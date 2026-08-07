Petrol- Diesel Price Today 7 August 2026: आखिर कैसे और क्यों घटते-बढ़ते हैं तेल के दाम? नोट कर लें आज के ताजा रेट्स

Petrol-Diesel Price Today | Petrol-Diesel Rates Today: रोजाना की तरह ही शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को भी तेल विपणन कंपनियों (Oil marketing companies) ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव का एलान कर दिया है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के ज्यादातर शहरों में तेल के दाम स्थिर हैं. ऐसे में आप बेझिझक पुराने दाम पर ही अपने वाहन में पेट्रोल और डीजल डलवा सकते हैं. विशेषज्ञों की मानें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रेट्स में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. बावजूद इसके देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें लंबे समय से स्थिर बनी हुई हैं.

देश के शहरों में डीजल की कीमत

अहमदाबाद : 98.27 रुपये प्रति लीटर

बेंगलरु : 99.56 रुपये रुपये प्रति लीटर

चेन्नई : 99.55 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्राम: 95.64 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद : 103.82 रुपये प्रति लीटर

जयपुर : 98.25 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता : 99.82 रुपये प्रति लीटर

लखनऊ : 95.36 रुपये प्रति लीटर

मुंबई : 97.83 रुपये प्रति लीटर

नई दिल्ली : 95.2 रुपये प्रति लीटर

नोएडा : 95.44 रुपये प्रति लीटर

पुणे : 98.66 रुपये प्रति लीटर

दिल्ली-मुंबई समेत किस शहर में कितना पेट्रोल का कितना रेट

अहमदाबाद : 102.15 98.66 रुपये प्रति लीटर

बेंललुरु : 111.68 98.66 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई : 107.76 98.66 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्राम : 102.97 98.66 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद : 115.69 98.66 रुपये प्रति लीटर

जयपुर : 113.19 98.66 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता : 113.51 98.66 रुपये प्रति लीटर

लखनऊ : 101.86 98.66 रुपये प्रति लीटर

मुंबई : 111.21 98.66 रुपये प्रति लीटर

दिल्ली : 102.12 98.66 रुपये प्रति लीटर

नोएडा : 101.96 98.66 रुपये प्रति लीटर

पुणे : 112.02 98.66 रुपये प्रति लीटर

घर बैठे कैसे चेक करें कीमत

अगर आप घर बैठे या कहें बाहर अपने वाहन से निकलने से पहले पेट्रोल और डीजल दाम जानना चाहते हैं तो यह बहुत ही आसान है. आप अपने मोबाइल फोन पर SMS भेजकर या तेल कंपनियों की वेबसाइट या फिर कंपनियों के ऐप के माध्यम से घर बैठे सुबह 6 बजे के बाद कभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम जान सकते हैं.

SMS के जरिए चेक करें

अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में टाइप करें RSP और उसके बाद अपने शहर के डीलर का कोड डालें. फिर इस मैसेज को 92249 92249 नंबर पर भेज दें. ध्यान रखें यह कोड दिल्ली का है. हर शहर का अलग कोड होता है. इसके बाद तत्काल आपके फोन पर उस दिन का ताजा भाव आ जाएगा. वहीं, उपभोक्ता इंडियन ऑयल के ग्राहक Indian Oil One ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या IOCL Official Website पर जा सकते हैं. चाहें तो उपभोक्ता बीपीसीएल (BPCL) के लिए SmartFule ऐप और एचपीसीएल (HPCL) के लिए HP Pay ऐप का का इस्तेमाल करके 24 घंटे पेट्रोल और डीजल की कीमत जान सकते हैं.