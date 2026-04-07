Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल में राहत या नया झटका? 7 अप्रैल के ताजा रेट जानकर चौंक जाएंगे आप!

Petrol Diesel Price Today 7 April 2026: देशभर में आज यानी 7 अप्रैल 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. सरकारी तेल कंपनियों ने रेट में लगातार स्थिरता बनाए रखी है. जिसके कारण फिलहाल आम लोगों की जेब पर अधिक असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है. जिसके कारण आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

जानें अपने शहर का रेट

शहर पेट्रोल (र/लीटर) डीजल (र/लीटर) दिल्ली 94.77 87.67 मुंबई 103.54 90.03 कोलकाता 105.45 92.02 बेंगलुरु 102.92 90.99 चेन्नई 100.80 92.39 पटना 105.18 92.04 जयपुर 104.88 90.36 पोर्ट ब्लेयर 82.46 78.05 तिरुवनंतपुरम 107.48 96.48

कीमतों में बड़ा अंतर

BPCL, HPCL और IOCL जैसी सरकारी कंपनियां कीमतों फिलहाल स्थिर बनाए हुए हैं. हालांकि, प्राइवेट कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही है. 1 अप्रैल से शेल इंडिया ने पेट्रोल में करीब ₹7.41 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. वहीं डीजल में लगभग 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. निजी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल लगभग ₹119 और डीजल ₹123 प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है. जो सरकारी रेट के मुकाबले काफी ज्यादा है.

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महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

आम जनता के मन में फिलहाल एक ही बड़ा सवाल है, कि आने वाले समय में फ्यूल महंगा होगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल से ऊपर काफी समय तक बनी रहती है, तो सरकारी कंपनियों को कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है. फिलहाल महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार ये घाटा खुद उठा रही है. लेकिन ऐसा लंबे समय तक कर पाना मुमकिन नहीं है.

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क्यों शहरों में अलग-अलग होते हैं दाम?

भारत में पेट्रोल और डीजल की बेस प्राइस लगभग सभी शहरों में सामान होता है, लेकिन राज्यों के VAT (वैल्यू एडेड टैक्स), ट्रांसपोर्टेशन लागत और स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में अंतर देखने को मिलता है. इसी कारण कुछ शहरों में सस्ता तो कुछ शहरों में महंगा पेट्रोल-डीजल मिलता है.