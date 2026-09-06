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Petrol Diesel Price Today 6 September: पेट्रोल-डीजल के दाम पर बड़ा अपडेट! क्रूड में उछाल के बीच आज कितना बदला भाव?

Petrol Diesel Price Today 6 September: रविवार हो या सोमवार हर कोई सुबह सुबह चाय से पहले पेट्रोल-डीजल के दाम देखता है. वहीं इसी बेचैनी को कम करने के लिए सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए हैं.

By: Heena Khan | Published: September 6, 2026 7:17:24 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी


Petrol Diesel Price Today 6 September: रविवार हो या सोमवार हर कोई सुबह सुबह चाय से पहले पेट्रोल-डीजल के दाम देखता है. वहीं इसी बेचैनी को कम करने के लिए सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज भी वैसी ही हैं. सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने इन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें अभी ₹102.12 प्रति लीटर हैं, जबकि डीज़ल की कीमतें ₹95.20 प्रति लीटर हैं. देश भर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में आखिरी बार 25 मई को बदलाव किया गया था. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के क्या दाम हैं?

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर पेट्रोल की कीमत डीजल की कीमत
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.76 ₹99.55
अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27
बैंगलोर ₹110.82 ₹98.77
हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82
राजस्थान ₹112.66 ₹97.78
बिहार ₹113.53 ₹99.54
पुणे ₹112.02 ₹98.66
जयपुर ₹112.66 ₹97.78
पटना ₹113.69 ₹99.67
इंदौर ₹114.58 ₹99.70
सूरत ₹102.15 ₹98.27
नासिक ₹112.44 ₹99.05

बढ़ गई क्रूड ऑयल की कीमत? 

आज 6 सितंबर 2026 को ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि, आज रविवार होने के कारण कमोडिटी मार्केट में कारोबार बंद है. इसलिए तेल की कीमतें पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार के बंद भाव के आधार पर हैं. ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 95.85 से 96.28 डॉलर प्रति बैरल रही. पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की सप्लाई में रुकावट की चिंता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है.

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Tags: fuel ratehome-hero-pos-3Petrol Diesel Price
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