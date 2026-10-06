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Petrol Diesel Price Today: क्या आसमान छू रहे पेट्रोल-डीजल के दाम, आज का रेट देख पकड़ लेंगे माथा

Petrol Diesel Price Today: नायरा कंपनी ने दो दिन पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की थी. इसके बाद लोगों को डर है कि सरकारी तेल कंपनियां भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो महंगाई का असर और बढ़ सकता है.

By: Heena Khan | Published: October 6, 2026 7:46:27 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी


Petrol Diesel Price Today: नायरा कंपनी ने दो दिन पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की थी. इसके बाद लोगों को डर है कि सरकारी तेल कंपनियां भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो महंगाई का असर और बढ़ सकता है. फिलहाल दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. पिछले एक हफ्ते से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम लगातार बदल रहे हैं. हालांकि, लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से तेल की सप्लाई अब सामान्य हो रही है. बाजार में कच्चे तेल की आवक बढ़ने लगी है.

कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट

6 अक्टूबर की ताजा जानकारी के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 2 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई है. Emirates News Agency और Barchart की बाजार रिपोर्ट के अनुसार, मध्य-पूर्व से कच्चे तेल के निर्यात में अचानक बढ़ोतरी हुई है. तेल की सप्लाई बढ़ने से बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ी है. इसी वजह से इसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई इस गिरावट का असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कब और कितना दिखाई देता है.

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ये रहे आज के दाम 

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
चेन्नई ₹107.76 ₹99.55
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
पुणे ₹111.90 ₹98.48
नागपुर ₹111.15 ₹97.68
छत्रपति संभाजीनगर ₹112.30 ₹98.72
नाशिक ₹111.50 ₹98.10

Tags: fuel ratepetrol diesel price today
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