UP Petrol Diesel Price 6 May: पेट्रोल-डीजल ने यूपी में मचाई हलचल! राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किल?

UP Petrol Diesel Price Today: बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं. वैश्विक ऊर्जा संकट का इन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कीमतों के दबाव से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया. ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावटों के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया. एक प्रमुख व्यापार मार्ग हॉरमुज़ जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के कारण ईंधन की आपूर्ति तंग हो गई इसी मार्ग से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल और गैस निर्यात होता है.

पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद से, यह रणनीतिक जलमार्ग ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शांति वार्ता में एक बड़ी बाधा बना हुआ है. इस संकरे खाड़ी जलमार्ग को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच, बुधवार को कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें