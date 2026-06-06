UP Petrol Diesel Price 6 June: गाड़ी लेकर निकलने से पहले चेक करें! यूपी में पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम

UP Petrol Diesel Price 6 June: पिछले महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी हुई है. पिछले हफ्ते ही, लगभग ₹2.6 और ₹2.7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. हालांकि कुछ पैसे के मामूली अंतर को छोड़कर 6 जून को कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण ग्लोबल ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं जिसका ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर काफी असर पड़ा है. नतीजतन अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के बाद से कीमतों में ₹7.5–8 की बढ़ोतरी हुई है.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर है जबकि डीजल ₹95.20 प्रति लीटर बिक रहा है. इस संकट के बीच, सरकारी ऑयल कंपनियों को रोजाना ₹1,600–1,700 करोड़ का नुकसान हो रहा है. यह आंकड़ा पिछले 10 हफ़्तों में ₹1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है. भारतीय ग्राहकों को एक बार फिर ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें ₹114 प्रति लीटर के करीब पहुंच रही हैं, जिससे अलग-अलग राज्यों में ईंधन की कीमतों में बढ़ता अंतर साफ दिखाई देता है.