Home > व्यापार > UP Petrol Diesel Price 6 July: UP वालों को मिली राहत या लगा महंगाई का झटका? पेट्रोल-डीजल के आज के ताजा रेट ने बढ़ाई हलचल

UP Petrol Diesel Price 6 July: UP वालों को मिली राहत या लगा महंगाई का झटका? पेट्रोल-डीजल के आज के ताजा रेट ने बढ़ाई हलचल

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 6, 2026 11:27:23 AM IST

यूपी में पेट्रोल-डीजल के दाम
यूपी में पेट्रोल-डीजल के दाम


UP Petrol Diesel Price Today: भू-राजनीतिक तनाव कम होने के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें चार महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं, फिर भी 6 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. हालांकि ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी गिरावट आई है, लेकिन ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी देखने को मिलने की संभावना कम है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू ईंधन रिटेलर अभी भी उस महंगे क्रूड ऑयल स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे उन्होंने पश्चिम एशिया संकट के चरम पर खरीदा था.
शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.59 रुपये
 95.06 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
नोएडा 101.96 रुपये 95.44 रुपये
गाजियाबाद 101.88 रुपये 95.36 रुपये
आगरा 101.66 रुपये 95.14 रुपये
वाराणसी 102.23 रुपये 95.72 रुपये
मेरठ 101.99 रुपये 95.46 रुपये
मुरादाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
अलीगढ़
 101.92 रुपये 95.38 रुपये
प्रयागराज
 101.96 रुपये 95.46 रुपये

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