UP Petrol Diesel Price 6 July: UP वालों को मिली राहत या लगा महंगाई का झटका? पेट्रोल-डीजल के आज के ताजा रेट ने बढ़ाई हलचल

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UP Petrol Diesel Price Today: भू-राजनीतिक तनाव कम होने के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें चार महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं, फिर भी 6 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. हालांकि ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी गिरावट आई है, लेकिन ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी देखने को मिलने की संभावना कम है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू ईंधन रिटेलर अभी भी उस महंगे क्रूड ऑयल स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे उन्होंने पश्चिम एशिया संकट के चरम पर खरीदा था.
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|101.59 रुपये
|95.06 रुपये
|लखनऊ
|101.86 रुपये
|95.36 रुपये
|नोएडा
|101.96 रुपये
|95.44 रुपये
|गाजियाबाद
|101.88 रुपये
|95.36 रुपये
|आगरा
|101.66 रुपये
|95.14 रुपये
|वाराणसी
|102.23 रुपये
|95.72 रुपये
|मेरठ
|101.99 रुपये
|95.46 रुपये
|मुरादाबाद
|102.10 रुपये
|95.58 रुपये
|अलीगढ़
|101.92 रुपये
|95.38 रुपये
|प्रयागराज
|101.96 रुपये
|95.46 रुपये