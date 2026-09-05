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Petrol Diesel Price Today 5 September: कार-बाइक की टंकी फुल कराने से पहले जान लें; क्या है आज पेट्रोल-डीजल का भाव

Petrol Diesel Price Today 5 September: 5 सितंबर को पूरे भारत में फ्यूल की कीमतें वैसी ही रहीं, जबकि US-ईरान के बीच फिर से दुश्मनी और होर्मुज स्ट्रेट में लंबे समय तक रुकावट की चिंताओं के बीच जुलाई के बाद से तेल की कीमतें अपने सबसे बड़े हफ्ते के उछाल की ओर बढ़ रही हैं.

By: Heena Khan | Published: September 5, 2026 9:09:17 AM IST

आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट
आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट


Petrol Diesel Price Today 5 September: 5 सितंबर को पूरे भारत में फ्यूल की कीमतें वैसी ही रहीं, जबकि US-ईरान के बीच फिर से दुश्मनी और होर्मुज स्ट्रेट में लंबे समय तक रुकावट की चिंताओं के बीच जुलाई के बाद से तेल की कीमतें अपने सबसे बड़े हफ्ते के उछाल की ओर बढ़ रही हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें 25 मई से स्थिर हैं, जब सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतें ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतें ₹2.71 प्रति लीटर बढ़ा दी थीं.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर/राज्य पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली ₹102.12 ₹95.20
मुंबई ₹111.21 ₹97.83
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
चेन्नई ₹107.76 ₹99.55
अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27
बैंगलोर ₹110.82 ₹98.77
हैदराबाद ₹115.69 ₹103.82
राजस्थान ₹112.66 ₹97.78
बिहार ₹113.53 ₹99.54
पुणे ₹112.02 ₹98.66
जयपुर ₹112.66 ₹97.78
पटना ₹113.69 ₹99.67
इंदौर ₹114.58 ₹99.70
सूरत ₹102.15 ₹98.27
नासिक ₹112.44 ₹99.05

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस वजह से बढ़ती हैं?

ग्लोबल, इकोनॉमिक और घरेलू फैक्टर्स मिलकर पंप पर फ्यूल की कीमतें तय करते हैं. इसके केंद्र में क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल कीमत है, जो पेट्रोल और डीज़ल दोनों के लिए बेस रॉ मटेरियल है, जिसका सबसे बड़ा असर कंज्यूमर को आखिर में चुकानी पड़ने वाली रकम पर पड़ता है. रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट एक और अहम वेरिएबल है, क्योंकि भारत इम्पोर्टेड क्रूड पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है, तो क्रूड खरीदने की लागत बढ़ जाती है, जिससे सीधे रिटेल फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं.

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Tags: fuel ratePetrol Diesel Price
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