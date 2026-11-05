Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम देखकर चौंक जाएंगे आप! मुंबई से हैदराबाद तक जानें आज का भाव

Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाले बदलाव का असर पेट्रोल और डीजल के दामों पर पड़ता है. देश की सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. इन कीमतों को कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, ट्रांसपोर्ट खर्च और राज्य सरकारों के टैक्स जैसे कई कारणों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है. इसी बीच तेल कंपनियों ने 5 नवंबर के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं.

हैदराबाद में पेट्रोल-डीजल के दाम

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 115.69 रुपये है. वहीं, डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. राज्य के दूसरे शहरों और जिलों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम लगभग इसी स्तर पर बने हुए हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग जगहों पर कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) दिल्ली ₹102.12 ₹95.20 मुंबई ₹111.21 ₹97.83 कोलकाता ₹113.51 ₹99.82 चेन्नई ₹107.76 ₹99.55 बेंगलुरु ₹111.68 ₹99.56 हैदराबाद ₹116.15 ₹104.23 पुणे ₹111.90 उपलब्ध नहीं अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27 जयपुर ₹113.19 ₹98.25 लखनऊ ₹101.89 ₹95.36 नोएडा ₹102.39 ₹95.84 गुरुग्राम ₹102.97 ₹95.64 चंडीगढ़ ₹101.54 ₹89.47 भोपाल ₹114.36 ₹99.48 पटना ₹113.37 ₹99.36 भुवनेश्वर ₹108.97 ₹100.68 गुवाहाटी ₹105.73 ₹97.23 लुधियाना ₹105.79 ₹95.69

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