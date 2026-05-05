UP Petrol Diesel Price 5 May: पेट्रोल-डीजल ने यूपी में बढ़ाई धड़कनें! सस्ता होगा या करेगा परेशान?

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UP Petrol Diesel Price: सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं जबकि 4 मई को बाजार एक आशावादी माहौल में खुले. 28 फरवरी को ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच शुरू हुई झड़पों के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया. हालांकि भारत सरकार वैश्विक तेल बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं को बचाने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है.
रविवार को बाजारों में एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक बयान के बाद बना. इस बयान में उन्होंने घोषणा की कि. सोमवार से शुरू होकर वॉशिंगटन एक रणनीतिक जलमार्ग हॉरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के जरिए उन जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा जो ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में शामिल नहीं हैं. हालांकि ईरान के साथ शांति वार्ता में किसी भी प्रगति के कोई संकेत नहीं मिले हैं फिर भी अमेरिका इस महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है यह एक ऐसा मार्ग है जिससे दुनिया के कुल तेल निर्यात का पांचवां हिस्सा गुजरता है.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|कानपुर
|94.77 रुपये
|87.89 रुपये
|लखनऊ
|94.73 रुपये
|87.86 रुपये
|नोएडा
|94.77 रुपये
|87.89 रुपये
|गाजियाबाद
|94.70 रुपये
|87.81 रुपये
|आगरा
|94.96 रुपये
|88.10 रुपये
|वाराणसी
|94.83 रुपये
|87.99 रुपये
|मेरठ
|94.47 रुपये
|87.65 रुपये
|मुरादाबाद
|95.26 रुपये
|88.43 रुपये
|अलीगढ़
|94.74 रुपये
|87.83 रुपये
|प्रयागराज
|95.24 रुपये
|88.44 रुपये