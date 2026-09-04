Petrol-Diesel Price Today 4 September: क्या बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां देखें दिल्ली से मुंबई तक के भाव

Petrol-Diesel Price Today 4 September: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव आज भी चल रहा है. जिसकी वजह से पूरी दुनिया तेल के संकट से जूझ रही है. इसी बीच सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं. राहत की बात यह है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के दामों में बढ़ोतरी की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ी हैं और यह $95 प्रति बैरल से ऊपर ट्रेड कर रहा है. लोकल टैक्स और VAT दरों में अंतर के कारण अलग-अलग राज्यों में ईंधन की कीमतों में काफी अंतर है. कम टैक्स की वजह से चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीज़ल दूसरे शहरों के मुकाबले सस्ते हैं, जबकि हैदराबाद में ये सबसे महंगे हैं.
ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम
|शहर / राज्य
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
|मुंबई
|₹111.21
|₹97.83
|कोलकाता
|₹113.51
|₹99.82
|चेन्नई
|₹107.76
|₹99.55
|अहमदाबाद
|₹102.15
|₹98.27
|बैंगलोर
|₹110.82
|₹98.77
|हैदराबाद
|₹115.69
|₹103.82
|राजस्थान
|₹112.66
|₹97.78
|बिहार
|₹113.53
|₹99.54
|पुणे
|₹112.02
|₹98.66
|जयपुर
|₹112.66
|₹97.78
|पटना
|₹113.69
|₹99.67
|इंदौर
|₹114.58
|₹99.70
|सूरत
|₹102.15
|₹98.27
|नासिक
|₹112.44
|₹99.05
सबसे कम और ज्यादा कहां हैं पेट्रोल-डीजल के दाम
तेल कंपनियों के दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे कम पेट्रोल की कीमत दिल्ली में ₹102.12 प्रति लीटर है, जबकि सबसे कम डीजल की कीमत भी दिल्ली में ₹95.20 प्रति लीटर है. वहीं, सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत हैदराबाद में ₹115.69 प्रति लीटर और सबसे ज्यादा डीजल की कीमत भी हैदराबाद में ₹103.82 प्रति लीटर है. यानी दिए गए शहरों में हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल दोनों सबसे महंगे हैं, जबकि दिल्ली में दोनों की कीमत सबसे कम है. हालिया उपलब्ध दरों में भी हैदराबाद प्रमुख शहरों में सबसे ऊंची दरों में बना हुआ है.
Weather Update 4 September 2026: आज 25 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी की आंधी तूफान की भी चेतावनी